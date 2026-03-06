Teknisk Projektledare
Procruitment AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa! Vad vi erbjuder Rollen som teknisk projektledare är spännande och utmanande, med möjlighet att vara den tekniska drivkraften i flera projekt. Du arbetar i en dynamisk miljö med högteknologiska produkter och har tillgång till verktyg och resurser som gör att teamet lyckas tillsammans. Du är delaktig i att sätta struktur för processer, bibliotek och hantering av stora datamängder samt möjliggör återanvändning av funktioner kring passiva sensorer. Arbetet är varierat och ger möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska val. Resor och demonstrationer kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare ansvarar du för helheten och driver arbetet från krav till leverans i nära samverkan mellan hårdvara, mjukvara och funktions-/signalbehandling. Du kommer att:
Planera och prioritera tillsammans med projekt- och programledning
Samordna tekniska beroenden mellan delsystem, team och externa parter
Säkerställa rätt kompetenser och vid behov initiera resursförstärkning
Hålla tidsramar och budget för tekniska delmål
Utvärdera tekniska lösningar och rekommendationer
Identifiera risker, hantera avvikelser
Leda möten, workshops och tekniska genomgångar
Vardagen präglas av nära samarbete med hårdvara/mjukvara/test/CM och kontinuerlig uppföljning i Jira. Inledningsvis sker arbetet i nära partnerskap med projektledare för en smidig introduktion
Din kompetens
Flera bakgrunder är högaktuella: du har gärna arbetat med förstudier eller utredningar. Du kan idag vara projektledare som vill närmare tekniken, specialist på väg mot ledarskap eller en tekniskt inriktad Scrum Master. Bredd över hårdvara, mjukvara, signalbehandling och systemarkitektur är meriterande, liksom vana av krav- och resurshantering samt koordinering. Avgörande är förmågan att styra beroenden och prioritera rätt.
Denna tjänst är säkerhetsklassad, vilket innebär att du kommer behöva genomgå och bli godkänd i en säkerhetsprövning för att kunna bli anställd.
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: StockholmOm företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket, samt Gasellvinnare 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4781869-1818728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9783067