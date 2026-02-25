Teknisk Projektledare
Head Energy Sweden AB / Elektronikjobb / Västerås Visa alla elektronikjobb i Västerås
2026-02-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Head Energy Sweden AB i Västerås
, Stenungsund
, Göteborg
, Halmstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Teknisk projektledare - bidra till den gröna omställningen
Vill du leda spännande projekt som driver energiomställningen och gör industrin mer hållbar? Hos Head Energy får du en nyckelroll i projekt som minskar koldioxidutsläpp och bidrar till en grönare framtid.
Din roll
Som teknisk projektledare leder du projekt inom energi, industri och process. Du driver arbetet från start till mål tillsammans med specialister inom exempelvis el, mekanik och mjukvara. Projekten varierar - från nyutveckling till uppdateringar av system och produktion. Du ansvarar för:
Projektledning, tidplan och budget
Kvalitetssäkring och tekniska leveranser
Samarbete med kunder, leverantörer och produktion
Att säkerställa att utvecklingen sker enligt gällande standarder
Att följa projektet hela vägen till test och driftsättning
Varför Head Energy?
Projekt som gör skillnad - inom energi, industri och produktutveckling
En flexibel arbetsmiljö där du utvecklas i takt med dina ambitioner
Generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år), fjällstugor, teamträffar och andra förmåne
Kollektivavtal, pensionslösningar och möjlighet till löneväxling
En trygg och stabil anställning med lyhört ledarskap
Vem är du?
Ingenjör inom relevant område (civil- eller högskoleingenjör)
Minst 2 års erfarenhet av teknisk projektledning
Erfarenhet från produktutveckling eller produktionsnära system
Extra plus om du har jobbat inom energiområdet
Framför allt tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar teknik som gör skillnad.
Stationeringsort: Lund
Språk: Svenska & engelska flytande i tal och skrift
Om Head Energy
Head Energy har vuxit snabbt sedan starten 2010 och är idag 900 medarbetare globalt. Vi kombinerar stark teknisk kompetens med ett personligt och engagerat ledarskap. Här får du utvecklande uppdrag, en flexibel arbetsmiljö och möjligheten att vara en del av vår fortsatta tillväxtresa.
Tillsammans med våra kunder är vi alltid One step ahead.
Urval sker löpande
Ansök enkelt genom att länka till ditt CV eller din LinkedIn-profil. Håll profilen uppdaterad för bästa matchning mot våra uppdrag.
#LI-EW1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Head Energy Sweden AB
(org.nr 559330-6516), https://www.headenergy.se Kontakt
Ehlin Wåhlèn ehlin.wahlen@headenergy.se Jobbnummer
9762158