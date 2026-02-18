Teknisk Marknadsassistent
Sealeco AB / Inköpar- och marknadsjobb / Värnamo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Värnamo
2026-02-18
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sealeco AB i Värnamo
, Jönköping
eller i hela Sverige
Teknisk Marknadsassistent till SealEco i Värnamo
Om SealEco AB
SealEco är ett svenskt företag som är en del av Nordic Waterproofing Group, en av Nordens ledande leverantörer av tätskikt för byggnader och konstruktioner. SealEco ägs av Kingspan, som finns börsnoterat på Londonbörsen och är världsledande inom avancerade isolerings- och byggnadslösningar. SealEco tillverkar gummiduk för tätskikt till låglutande tak, terrasser och fasadkonstruktioner, samt geomembran för vattenförvaring i dammar, tankar och skyddsbarriärer i mark eller vid deponi.
Våra olika tätskiktssystem erbjuder prefabricerade och skräddarsydda lösningar, vilket borgar för säkra och effektiva installationer som är långsiktigt hållbara med fokus på kvalitet, funktion och miljö. SealEco har mer än 50 års erfarenhet av tillverkning och försäljning av gummiduk över hela världen. SealEco har dotterbolag i Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Polen och Schweiz.
Teknisk Marknadsassistent
Vill du arbeta i en bred och affärsnära roll där marknad möter teknik? Vi söker en engagerad och strukturerad Teknisk Marknadsassistent som vill stötta vår marknads- och säljorganisation med digitala verktyg, kommunikation och analyser. Rollen är placerad i en tillverkande industrimiljö med nära koppling till produktutveckling och produktion.
Ditt uppdrag
I rollen arbetar du operativt och administrativt med hemsidor, sociala medier, CRM-system, nyhetsflöden och webbkonfiguratorer samt tar fram digitalt och tryckt marknadsmaterial såsom broschyrer, produktblad, presentationer och mässmaterial. Du sammanställer statistik, genomför kundnöjdhetsanalyser och följer upp marknadsresultat. Arbetet omfattar även stöd vid projekt, kampanjer, event och mässor samt nära samarbete med Försäljning Sverige, R&D, Produktion och Prefab i frågor som rör dokumentation, produktinformation, certifikat, etikettering och artikelupplägg.Publiceringsdatum2026-02-18Bakgrund
Vi söker dig med gymnasial utbildning, administrativ erfarenhet och vana av digitala verktyg/CMS. Du har god teknisk förståelse. Erfarenhet av säljstödjande marknadsarbete, CRM, sociala medier, Adobe Creative Cloud, SEO/Google Analytics eller liknande roll är meriterande. Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller teknik, alternativt teknisk eller marknadsinriktad gymnasieutbildning, är meriterande.
Så här är du som person
Du är social, nyfiken, kreativ och engagerad med stark drivkraft. Du arbetar strukturerat, tar ansvar, samarbetar väl och har ett lösningsorienterat och resultatinriktat arbetssätt. Du har mycket god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats i Värnamo med en familjär kultur, korta beslutsvägar och medarbetare med stort engagemang och ansvarstagande. Vi erbjuder en roll med stor variation, ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har nära till både skratt och nya idéer.
Vi tycker att man ska må bra på jobbet - och efter jobbet. Därför har vi förmåner som gör skillnad på riktigt, som generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård, förmånscykel, färsk frukt samt en god frukost varje dag.
Vi definierar våra kärnvärden med orden: Etik, Relationer och Tillförlitlighet. Med våra kärnvärden vill vi väva samman miljötänk, kundbehov med leverans av högkvalitativa produkter och lösningar.
Upplägg och praktisk information
Start: Snarast, enligt ÖK
Omfattning: Heltid, Tillsvidare
Placering: Värnamo
Kontakt & Frågor:
• Om tjänsten - Joakim Svensson, Global Marketing Manager - joakim.svensson@sealeco.com
• Om rekryteringsprocessen - Madde Neikter, HR Chef - madde.neikter@sealeco.com
Om du tycker tjänsten verkar intressant så ber vi att du skickar in en ansökan innehållande CV samt personligt brev. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskoll.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från annonserings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sealeco AB
(org.nr 556874-6530) Arbetsplats
Sealeco Jobbnummer
9749369