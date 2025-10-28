Teknisk Lead Automation
2025-10-28
Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med branschens skarpaste hjärnor? Då är det här du ska vara.
Hos oss väntar spännande uppdrag som kittlar i magen - uppdrag som kräver nyfikenhet, skarpa hjärnor och en vilja att hitta lösningar där andra ser utmaningar. Variationen i våra projekt gör att du ständigt får utvecklas och sätta din kompetens på prov i nya sammanhang. Samtidigt får du vara med och bidra till något större. Genom vårt arbete är vi med och formar morgondagens lösningar - vi gör skillnad för människor, samhälle och framtid. Allt detta gör vi tillsammans, i team fyllda av några av branschens vassaste och mest erfarna kollegor. Här inspireras vi av varandra, delar kunskap generöst och driver utvecklingen framåt - med kvalitet, nyfikenhet och skärpa som gemensam grund.
Det här blir din rollVill du vara en nyckelspelare i att driva teknisk utveckling och leverera innovativa automationslösningar? Som Teknisk Lead Automation hos oss får du en central roll i att forma framtidens industri genom smart automation och digitalisering.
Vi söker dig som vill ta ägarskap över våra leveranser och säkerställa att våra kunder får de mest effektiva och kostnadsmässigt optimala lösningarna. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö tillsammans med specialister inom automation och systemintegration, där du får möjlighet att påverka, utveckla och optimera avancerade system.
Du kommer bl.a.:
Föreslå bästa och kostnadseffektivaste tekniska lösningen för kunden.
Uppskatta leveransomfattning inklusive kostnad av automationsleveranser.
Värdera medarbetares kompetens i relation till leveranskrav.
Projektera, programmera, driftsätta automationssystem inom olika branscher av processindustrin.
Vara med och utveckla våra kunderbjudande inom bl.a. depåhantering, VA, pharma och energi.
Arbeta med komplexa projekt inom t.ex. kemisk tillverkning och kraftverk.
Få leverera kompletta erbjudanden till svensk industri för att effektivisera och optimera system och processer.
Säkerställa kvaliteten i dokumentationen.
Så här kommer du att briljera
Du briljerar med din kunskap och erfarenhet, men också med ditt sätt att driva saker framåt. Du vet att du är duktig inom ditt område och du tycker om att dela med dig av den kunskap du samlat på dig, både till kollegor och kunder. Genom att kunna kommunicera med olika typer av uppdragsgivare och stakeholders, komma med egna idéer och vara bra på problemlösning sätter du kunden i fokus på ett föredömligt sätt.
För att lyckas i rollen:
Har du minst 10 års erfarenhet från industriella automationssystem, helst Siemens PCS7/TIA-portal.
Har du minst ett par års erfarenhet från projekt inom processindustrin där du varit med på en driftsättning.
Har du en ingenjörsutbildning eller motsvarande.
Har du teknisk kompetens inom ex: programmering av automationssystem (gärna TIA-portal/PCS7), projektering, specificera instrument och hårdvara.
Känner du dig trygg i att koordinera arbete.
Kan du kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har du erfarenhet som teamledare, techlead eller liknande är det meriterande.
Att vara en del av Team PV
När vi får vara en del av svensk industri, från digitalisering inom traditionell tillverkning till effektivisering av energisystem och allt däremellan, ja det är då vår spetskompetens kommer till sin rätt och löser kundernas utmaningar. Tillsammans driver vi Sveriges industrier framåt och vi gör det med engagemang, ett innovativt tankesätt och ett ackumulerat know-how som är svårt att överträffa. Som en del av Plantvision Technology blir du en viktig pusselbit i vår gemensamma, ständiga strävan efter att göra skillnad. På riktigt.
Priser och utmärkelser är inte allt, men visst är vi stolta över att vara ett certifierat Great Place To Work-företag (för nionde året i rad faktiskt), vilket innebär att vi är en av de bästa arbetsgivarna i Sverige. Hos oss får du något annorlunda. Vi skiljer oss från traditionella konsultbolag genom vår unika kultur, den sticker ut och genomsyrar allt vi gör. Inkluderande, stöttande och utvecklande. Vi ser dig. Du och dina kollegor är nämligen det viktigaste vi har. Våra konsulter är bolagets hjärta och utan dem vore vi ingenting. Tillsammans kan vi flytta berg.
AnsökanOm du tror att vi är rätt arbetsplats för dig och att du är rätt för oss, skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om du har frågor om denna tjänst, välkommen att kontakta Mikael Nilenfelt på 076-134 52 49 eller mikael.nilenfelt@plantvision.se
