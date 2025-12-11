Teknisk Koordinator inom Fordonsutveckling
2025-12-11
Om Oss
Consat Engineering är ett ledande teknikkonsultföretag som i över 30 år har levererat innovativa och hållbara lösningar inom fordonsindustrin, life science och industriell tillverkning. Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder en miljö som präglas av kreativitet, samarbete och en stark vilja att ständigt utvecklas. Hos oss är våra medarbetare verkliga doers som trivs i en miljö där teknik och människor möts.
Information om Rollen
Vi söker nu dig som vill arbeta i tekniskt komplex och koordinerande roll inom fordonsutveckling. Du kommer att vara en viktig del av vår kunds test- och utvecklingsorganisation med ansvar som rör planering, kvalitetskontroll, fordonslogistik och koordinering av tekniska processer.
Rollen passar dig som tycker om struktur, analys, kommunikation och att arbeta nära både teknik och människor. Uppdragen varierar men innehåller ofta samarbete med internationella team och arbete i en dynamisk, utvecklingsintensiv miljö.
Dina Arbetsuppgifter
Arbetet kan bland annat innebära att:
Koordinera aktiviteter kopplat till testfordon, dokumentation och fordonsberedskap
Säkerställa spårbarhet och korrekt hantering av teknisk information och mjukvarureleaser
Planera och följa upp tekniska processer i komplexa projektmiljöer
Arbeta nära utvecklings-, validerings- och säkerhetsteam för att säkerställa kvalitet och efterlevnad
Stötta i riskbedömningar, analyser, rapportering och förbättringsarbete
Kommunicera status, avvikelser och tekniska uppdateringar till berörda intressenter
Delta i tvärfunktionella samarbeten där teknik, processer och logistik möts
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från fordonsindustrin, gärna i utvecklings-, test- eller koordinationsroller
Teknisk utbildning eller relevant yrkeserfarenhet
God förståelse för fordonskomponenter eller mjukvarurelaterade processer
God förmåga att koordinera och strukturera komplexa arbetsflöden
Stark kommunikativ förmåga och trygghet i att arbeta med många intressenter
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av testfordon, teknisk dokumentation eller fordonslogistik
Kunskap om regulatoriska krav såsom SUMS (R156) eller cybersäkerhetsstandarder
Erfarenhet av verktyg som Jira, Office 365 eller fordonsrelaterade IT-system
Körkortsbehörigheter utöver B, t.ex. B96/BE eller testbanelicens
Erfarenhet av arbete i internationella team, exempelvis med Kina
Personliga Egenskaper
Strukturerad och ansvarsfull
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Nyfiken, lösningsorienterad och anpassningsbar
Van vid att arbeta självständigt men trivs i en teammiljö
Vad Vi Erbjuder
En inkluderande och hjälpsam kultur med kompetenta kollegor
Möjligheten att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag inom fordonsindustrin
Goda möjligheter att växa inom både teknisk koordinering, processledning och testverksamhet
En miljö där du kan påverka, bidra och utvecklas i takt med branschens framfart
För frågor om tjänsten kontakta: Admira Kajdic, admira.kajdic@consat.se
Vår långsiktiga syn på våra medarbetare har bidragit till att Consat för trettonde året i rad har utsetts till ett av Sveriges 100 Karriärsföretag! Läs mer på: www.consat.se
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
