Teknisk Konsult till Matronic
2025-10-20
Vi söker för kunds räkningen teknisk konsult till vår kund Matronic.
Matronic är ett familjärt bolag som har över 30 års erfarenhet av försäljning av industriprodukter till den europeiska elektronik och verkstadsindustrin. Med stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment ger dem sina kunder rätt komponent och lösning för varje behov. Brinner du för att bygga relationer och har en teknisk bakgrund inom elektronikproduktion och/eller inom kemiska förbrukningsprodukter kommer du trivas hos Matronic!
Matronic består av ett engagerat och kompetent team och har sitt huvudkontor i Kungens kurva i Stockholm.
I rollen som teknisk konsult kommer din främsta arbetsuppgift vara att fungera rådgivande mot kunder inom elektronikproduktion, med fokus på processoptimering, teknisk support och försäljning.
Du kommer i samarbetet med kund, på ett förtroendegivande och närvarande tillvägagångssätt, vägleda dem genom Matronics process för att finna den bästa tekniska lösningen.
Du hanterar både svenska och internationella kontakter och fungerar som brygga mellan teknik och affär.
Som teknisk konsult hos Matronic kommer du även:
• Genomföra kontinuerliga kundaktiviteter på plats hos kund i syfte om att skapa långsiktig och lösningsfokuserad utveckling tillsammans med kund.
• Identifiera och bearbeta potentiella nya kunder inom olika segment.
Som medarbetare på Matronic arbetar du i ett mindre säljteam, där varje medarbetare ansvarar för sitt eget geografiska område i Sverige.
Du kommer utgå från huvudkontoret i Kungens kurva men majoriteten av din arbetstid kommer vara ute hos kunder i regionen samt Finland och Baltikum. Även mässor förekommer några gånger per år.Profil
För denna tjänst söker vi dig som har mångårig arbetslivserfarenhet inom en teknisk yrkesroll.
Vi ser att du som söker är kundfokuserad och drivs av att hitta smarta tekniska lösningar på dina kunders utmaningar samt förstår vikten av ett närvarande och lösningsorienterat samarbete.
Som person är du tekniskt intresserad och trygg i att diskutera tekniska lösningar med olika kontaktytor. Vidare är du positiv, ödmjuk och nyfiken i din personlighet. Du får energi av att ha ett socialt nätverk och brinner för att bygga långsiktiga och förtroendegivande relationer.
För att trivas i rollen som teknisk konsult har du egen drivkraft och är van vid att arbeta strukturerat, du har ett stort intresse för teknik såväl som bygga relationer. Vi ser gärna att du som söker är van vid att arbeta i affärssystemet Pyramid och har en god datorvana.
För att vara aktuell för tjänsten har du som söker:
Mångårig erfarenhet av elektronikproduktion eller likvärdig kunskap som anskaffats i en liknande roll som denna.
God dator- och systemvana.
Erfarenhet av miljö- och hälsopåverkan i produktionsmiljöer.
Affärsmässig med förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Mycket goda kunskaper av svenska, finska och engelska, i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har både erfarenhet och kunskap inom förbrukningsmaterial, t.ex. lödpasta, ingjutning, lack- och tvättvätskor. Erfarenhet och reell kompetens från elektronikproduktion värderas högt.
På Matronic erbjuds du:
Möjligheten att jobba med några av världens mest välrenommerade varumärken inom elektronikproduktion.
Ett fritt och omväxlande arbete med stort eget ansvar.
Tjänsteresor inom Norden och Baltikum som en naturlig del av rollen.
Engagerade och stöttande medarbetare inom Matronic.
Schysta villkor (kollektivavtal finns) och marknadsmässig lön.
Att vara en viktig kugge i ett familjärt företag med årliga teamevents och aktiviteter.
Övrig information
Placeringsort: Stockholm norr med ansvar för Finland och Baltikum
Arbetstid: Måndag- fredag
Varaktighet: Tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tycker du att ovan beskrivning passar in på dig? Ansök då till tjänsten redan idag. I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid din personlighet och vi ser fram emot att läsa just din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Matronic har valt att samarbeta med Maxkompetens AB i den här rekryteringsprocessen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Emma von Richthofen på telefon 0734-368109 eller emma.von.richthofen@maxkompetens.se
.
Ansökningar via e-post mottages ej med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Matronic har över 30 års erfarenhet av försäljning av industriprodukter till den Europeiska elektronik och verkstadsindustrin. Matronic grundades 1992 och våra erfarna produktspecialister erbjuder kunder support vid val av material, produktionshjälpmedel, ESD eller MSD-skydd.
Vi erbjuder teknisk försäljning av högkvalitativa produkter för elektronikindustrin, militären och andra krävande applikationer, så som tex torkmedel, fuktindikatorer, tryckventiler. Våra leverantörer, tillhör de ledande inom sina respektive områden, och vi är exklusiva återförsäljare av Brownell Limiteds sortiment i Sverige samt i en rad andra länder i Europa.
I vårt breda sortiment finns även material för lödning, rengöring, skydd, reparation samt processkontroll.
Med stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment ger vi våra kunder rätt komponent och lösning för varje behov. Läs gärna mer på https://matronic.se/ Ersättning
