Teknisk Förvaltare Göteborg

Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Vill du arbeta i ett engagerat team med spännande och utmanande kunder? Har du några års erfarenhet som Teknisk Förvaltare - eller som Förvaltare med ett starkt tekniskt intresse - och är redo för nästa steg? Då kan detta vara möjligheten för dig. Hos Primär får du vara med på en spännande tillväxtresa och arbeta med komplexa och intressanta fastigheter.
Om tjänsten
Vi söker en kunnig och engagerad Teknisk Förvaltare med god administrativ förmåga till uppdrag inom kommersiella-, industri- och samhällsfastigheter. Våra kunder har hög teknisk kompetens och fastigheter med komplexa system, vilket gör rollen både utvecklande och varierad.
I rollen fungerar du som en central kontaktpunkt - spindeln i nätet - med ansvar för att samordna, följa upp och utveckla våra uppdrag. Du arbetar nära kunder och kollegor i ett kompetent team där samarbete, kvalitet och professionalism är en självklar del av vardagen.
Du har stor frihet under ansvar och ett helhetsansvar för leveransen gentemot kund, både avseende teknisk förvaltning, uppföljning och vidareutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
Genomföra avstämnings- och uppföljningsmöten
Ta fram rapporter och statistik i våra verksamhetssystem
Projektleda tekniska åtgärder och förbättringsprojekt
Följa upp myndighetsbesiktningar och säkerställa efterlevnad
Upprätta och följa upp underhållsplaner
Ansvara för energifrågor och energiuppföljning
Arbetsleda personal och resurser i dina kunduppdrag
Vi erbjuder
Hos oss är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare där människor trivs, utvecklas och känner stolthet i sitt arbete. Vi befinner oss i stark tillväxt och präglas av en hög förändringstakt, där vi ständigt utvecklar våra arbetssätt, leveranser och kundrelationer.
Som medarbetare på Primär blir du en del av en engagerad gemenskap där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar lösningsorienterat med blicken riktad framåt. Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul genomsyrar vardagen och vägleder hur vi samarbetar internt och hur vi möter våra kunder.
Vem är du?
Vi tror att du har arbetat några år som Teknisk Förvaltare, eller som Fastighetsförvaltare med god teknisk kompetens och ett genuint teknikintresse. Du är trygg i både operativa och administrativa delar av förvaltningen och har en bred förståelse för fastigheters tekniska system. Affärsmässighet är meriterande då rollen innefattar kalkylering och uppföljning av uppdrag och projekt.
Som person är du nyfiken, engagerad och trivs i teamarbete. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att bygga relationer. Servicekänsla, proaktivitet och ett affärsorienterat synsätt är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen - och för att bli vår nästa kollega.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med fast månadslön, en sysselsättningsgrad på 100 % och tillträde så snart som möjligt.
B-körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänsten.
För mer information är du välkommen att kontakta Fredrik Edvardsson, fredrik.edvardsson@primar.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urvalsprocessen sker löpande.
Om Primär
Primär startades 1987 av Bengt Jildmalm. Idag är vi nästan 600 medarbetare och omsätter cirka 550 Mkr och är i stark utveckling. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet, vilket är resultatet av ett fokus på att leverera kvalitetsservice och skapa långsiktiga partnerskap. Våra nöjda medarbetare är också en avgörande faktor för vår framgång, vilket återspeglas i vårt höga NMI.
Primär har en stark inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet inom dessa områden. Du hittar Primärs nöjda kunder inom såväl offentlig som privat sektor och bland fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kontor, industrier med mera. Vi ser också till att infrastruktur för kollektivtrafik fungerar och tillhandahåller lokalvård för bland annat skolor, äldreomsorg och myndigheter. Om du åker buss, shoppar i gallerior eller arbetar på kontor är det stor chans att vi tar hand om din närmiljö även där. Och har du en bredbandsleverantör är det möjligt att vi är involverade i både installation och service.
Läs mer om oss på https://www.primar.se
