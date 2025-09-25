Teknisk chef
Försvarsmakten / Militärjobb / Lund Visa alla militärjobb i Lund
2025-09-25
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lund
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Södra militärregionen och Militärregiongrupp Skåne söker Teknisk chef på militär befattning med placering i Revingehed.
Vill du arbeta i en stimulerande miljö och samtidigt vara med att bidra till en säkrare omvärld? Försvarsmaktens befinner sig i en expansionsfas med flertalet nya uppdrag med stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du är en viktig pusselbit i arbetslaget.
Om enheten
Södra Militärregionen (MR S) är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
I en militärregion möts Försvarsmakten och civilsamhället. Därför behöver vi förstå Försvarsmaktens roll, ha en god omvärldsbevakning och en helhetsförståelse kring hur samhället är organiserat och fungerar.
Om Militärregiongrupp Skåne
Militärregiongrupp Skåne är en del av Södra Militärregionens ledningsförmåga. Förbandet är baserat på fyra orter i Skåne och dess främsta uppgift är att utbilda, utveckla och leda länets fyra hemvärnsbataljoner. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på logistiksektionen på MR Grupp Skåne. Du leder den tekniska tjänsten vid MR Grupp Skåne, det innefattar planering, ledning och uppföljning av verksamheten inom teknisk tjänst. I din roll stödjer du hemvärnsbataljonerna med utbildning och administration. Arbetet förutsätter erfarenhet av arbete i LIFT och PRIO. Du kommer att driva egna projekt inom teknisk tjänst kopplat mot främst fordon och utrustning. Du är redo att lösa övriga tillkommande uppgifter inom ditt egna kompetensområde. Som del av MR Grupp Skåne medverkar du även i sektionens övriga uppgifter och verksamhet efter behov.
KRAV
Kvalifikationer
• Officersutbildning, inriktning teknisk tjänst
• Erfarenhet inom militär teknisk tjänst
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• B-körkortPubliceringsdatum2025-09-25Dina personliga egenskaper
Du har goda ledaregenskaper och förmåga att omsätta kunskaper till handling. Beprövad och god förmåga att skapa samt förvalta goda relationer såväl internt som externt. Du har en mycket god förmåga att kommunicera. Du trivs med att vara representant för Försvarsmakten och du är ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet inom Försvarsmakten
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och arbetsmetoder
• Erfarenhet av tjänstgöring på ledande befattning inom teknisk tjänst
• Tjänstgöring på bataljonstab
• Förarbevis militära fordon
• God fysisk status
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Tjänsteresor med övernattningar förekommer.
Arbetsort: Revingehed.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Christian Rix
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Andreas Åberg
Fackliga företrädare
OF Krister Forsberg
OFR/S Senadin Sela
SEKO Sven-Erik Borg
SACO Maria Iglesias
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9525502