Teknikspecialist - Senior Systemadministratör M365
Vi söker nu en Teknikspecialist - Senior Systemadministratör M365 för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och som trivs i en roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus.
Om rollenI rollen arbetar du med förvaltning, vidareutveckling och optimering av Microsoft 365-miljön. Du bidrar med djup teknisk kompetens, säkerställer stabil drift och fungerar som en rådgivande part i tekniska beslut. Uppdraget kräver god dokumentationsförmåga samt förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Kvalifikationer (krav)
Akademisk utbildning inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Microsoft systemadministration
Djup teknisk kunskap inom Microsoft 365, särskilt Teams och SharePoint Online
God förståelse för ENTRA och dess komponenter (Entra ID, Conditional Access, Privileged Identity Management)
Erfarenhet av arbete med Microsoft 365 i hybridmiljöer
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Mycket god förmåga att dokumentera lösningar metodiskt och förklara tekniska koncept på ett tydligt sätt
Stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Mycket god samarbetsförmåga
God erfarenhet av automatisering med PowerShell
Meriterande kompetens
Microsoft 365-certifiering, exempelvis Enterprise Administrator Expert, eller motsvarande
Erfarenhet av governance och livscykelhantering inom Microsoft 365
Erfarenhet av arbete i större organisationer
Erfarenhet av IT-drift och förvaltning inom offentlig sektor
Erfarenhet av Exchange-hybridmiljöer
Kunskap om säkerhetsfunktioner inom M365, såsom Conditional Access, DLP, MFA och eDiscovery
Praktisk erfarenhet av Power Platform, främst Power Automate
Om Vipas AB
Vipas AB är ett konsultbolag med fokus på IT, teknik och digital utveckling. Vi samarbetar med ledande organisationer inom både offentlig och privat sektor och levererar kvalificerade konsulter till verksamhetskritiska uppdrag. Hos oss kombineras teknisk kompetens med ett starkt engagemang för kvalitet, långsiktighet och professionella relationer.
Varför Vipas AB?På Vipas AB ser vi våra konsulter som partners - inte resurser i mängden. Vi erbjuder:
Uppdrag som matchar din kompetens och din professionella utveckling
En nära dialog och personlig kontakt genom hela uppdraget
Transparens kring uppdrag, förväntningar och villkor
Möjlighet att arbeta i samhällsviktiga och tekniskt intressanta miljöer
Ett bolag som värdesätter ansvar, tillit och långsiktiga samarbeten
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss på Vipas AB för mer information.
Ansök idag:
Skicka din ansökan till shriniv@vipas.se
eller kontakta oss på +46 728 479197. Ersättning
