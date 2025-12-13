Teknikspecialist - Senior Systemadministratör M365

2025-12-13


Teknikspecialist - Senior Systemadministratör M365
Vi söker nu en Teknikspecialist - Senior Systemadministratör M365 för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av Microsoft 365 och som trivs i en roll där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus.
Om rollenI rollen arbetar du med förvaltning, vidareutveckling och optimering av Microsoft 365-miljön. Du bidrar med djup teknisk kompetens, säkerställer stabil drift och fungerar som en rådgivande part i tekniska beslut. Uppdraget kräver god dokumentationsförmåga samt förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Kvalifikationer (krav)
Akademisk utbildning inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Microsoft systemadministration

Djup teknisk kunskap inom Microsoft 365, särskilt Teams och SharePoint Online

God förståelse för ENTRA och dess komponenter (Entra ID, Conditional Access, Privileged Identity Management)

Erfarenhet av arbete med Microsoft 365 i hybridmiljöer

Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt

Mycket god förmåga att dokumentera lösningar metodiskt och förklara tekniska koncept på ett tydligt sätt

Stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt

God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Mycket god samarbetsförmåga

God erfarenhet av automatisering med PowerShell

Meriterande kompetens
Microsoft 365-certifiering, exempelvis Enterprise Administrator Expert, eller motsvarande

Erfarenhet av governance och livscykelhantering inom Microsoft 365

Erfarenhet av arbete i större organisationer

Erfarenhet av IT-drift och förvaltning inom offentlig sektor

Erfarenhet av Exchange-hybridmiljöer

Kunskap om säkerhetsfunktioner inom M365, såsom Conditional Access, DLP, MFA och eDiscovery

Praktisk erfarenhet av Power Platform, främst Power Automate

Om Vipas AB
Vipas AB är ett konsultbolag med fokus på IT, teknik och digital utveckling. Vi samarbetar med ledande organisationer inom både offentlig och privat sektor och levererar kvalificerade konsulter till verksamhetskritiska uppdrag. Hos oss kombineras teknisk kompetens med ett starkt engagemang för kvalitet, långsiktighet och professionella relationer.
Varför Vipas AB?På Vipas AB ser vi våra konsulter som partners - inte resurser i mängden. Vi erbjuder:

Uppdrag som matchar din kompetens och din professionella utveckling

En nära dialog och personlig kontakt genom hela uppdraget

Transparens kring uppdrag, förväntningar och villkor

Möjlighet att arbeta i samhällsviktiga och tekniskt intressanta miljöer

Ett bolag som värdesätter ansvar, tillit och långsiktiga samarbeten

Låter detta intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss på Vipas AB för mer information.
Ansök idag:
Skicka din ansökan till shriniv@vipas.se eller kontakta oss på +46 728 479197.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vipas AB (org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se

Arbetsplats
Vipas AB

Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar
shrini@vipas.se
+46 728479197

Jobbnummer
9643164

