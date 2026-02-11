Teknikintresserad CNC-operatör till Speedtool

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-02-11


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Vill du jobba med komplex CNC-bearbetning? Speedtool AB i Habo söker en skicklig CAM-/CNC-operatör till modern produktion med hög precision.

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker en erfaren och engagerad CAM-/CNC-operatör till Speedtool AB i Habo, en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Rollen passar dig som vill arbeta med komplexa och kundanpassade detaljer där kvalitet, precision och utveckling står i centrum.
Hos Speedtool arbetar du med CAM-programmering och CNC-bearbetning av avancerade komponenter, ofta i små serier eller som enstycksproduktion. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor samt i kontakt med kunder och leverantörer.
Kunskaper och erfarenhet:

Har erfarenhet av arbete som CAM-/CNC-operatör

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Arbetar självständigt men trivs i team

Har god verkstadsvana och ett lösningsorienterat arbetssätt

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

Meriterande:

CAM-programmering i Mastercam eller liknande

Erfarenhet av 3- och 5-axlig fräsning

God ritnings- och mätteknisk förståelse

Högt teknikintresse och vana av krävande material

Vi erbjuder en utvecklande tjänst hos Speedtool, en stabil verksamhet med modern utrustning och tekniskt utmanande uppdrag. För oss är kompetens och erfarenhet avgörande, inte geografisk placering. Kandidater bosatta utanför Jönköpingsområdet är varmt välkomna att söka då övernattningsbostad kan erbjudas.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Habo

Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Arbetstider: Enligt överenskommelse

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
554 54  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
William Maklin
william.maklin@eterni.se

Jobbnummer
9737082

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: