Teknikingenjör
2026-04-15
Vi söker en Teknikingenjör inom kulturmiljö till Trafikverket, avdelningen Underhåll, Teknik och miljö.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Gävle.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som teknikingenjör hos Natur- och kulturmiljösektionen inom Underhåll abetar man nära en miljöspecialist inom kulturmiljö. Rollen innebär att vara ett stöd till verksamheten inom olika kulturmiljöfrågor realterat till Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Stöd och handläggning av uppkomna kulturmiljöfrågor från verksamheten
Framtagande av underlag till upphandling av baskontrakt
Genomgång av kulturmiljökrav vid startmöten utifrån interna styrdokument och riktlinjer
Stöd vid beställning och genomförande av tillstånds- och grundinventeringar
Stöd till verksamheten vid upphandlingar
Delta i arbetet med regelverk och svara på frågor från allmänheten
Delta i det strategiska arbetet med att bland annat utvärdera arbetssätt och rutiner
Framtagande av underlag vid utförande av riktade mijöåtgärder och åtgärder i underhållsplan
Myndighetsärenden, bl.a. tillståndsansökningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleutbildning 180 hp med kulturmiljöinriktning inom exempelvis kulturgeografi, arkeologi, etnologi, kulturvård (bebyggelse-, byggnads- eller föremålsantikvarier), alternativt annan utbildning eller erfarenhet som Trafikverket bedömer som relevant.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att hantera kulturmiljöfrågor inom infrastruktur. Arbetslivserfarenheten ska inte vara äldre än tre (3) år.
Erfarenhet av kulturmiljöinventering i infrastrukturmiljöer.
Grundläggande kunskap i Kulturmiljölagen.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Aktuell säkerhetsutbildning för arbete på väg.
Har genomfört kursen Allmän järnvägsteknik - ingenjörer.
Inneha giltigt körkort för personbil i Sverige.
Flytande svenska i tal och skrift. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
