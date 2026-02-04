Teknikinformatör

Sigma Technology Information AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping
2026-02-04


Publiceringsdatum
2026-02-04

Beskrivning av jobbet
Sigma växer i Jönköping och nu söker vi en grym teknikinformatör!
Älskar du att göra komplex teknik lätt att förstå? Vill du jobba i teknikens framkant tillsammans med ett av Sveriges mest framstående bolag inom teknikinformation?

På Sigma Technology Information letar vi efter en driven, nyfiken och initiativrik teknisk skribent som vill vara med och skapa tydlig, smart och modern dokumentation för våra kunder.

Du är personen som...
har ett brinnande intresse för teknik.
är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten.
trivs i samarbete men är trygg med eget ansvar.
gillar att bygga förtroende och skapa ordning där andra ser komplexitet.


Baskunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet av UPTIME 4 eller likvärdiga XML-/CMS-verktyg.


Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Erfarenhet från försvarsindustrin
Tidigare arbete med skapande av:Underhålls- och reparationsinstruktioner
Test- och felsökningsinstruktioner
Instruktioner för mjukvaruanvändning

Kunskap inom:S1000D
Simplified Technical English (STE)
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator


Vi erbjuder
Hos oss får du:
utmanande och varierande uppdrag.
möjlighet att utvecklas i en kompetent och hjälpsam organisation.
kollegor som brinner för teknik, precis som du.
en kultur där vi värdesätter kvalitet, innovation och gemenskap.

Hör av dig, vi vill lära känna dig!

Ersättning
Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sigma Technology Information AB (org.nr 556348-3634), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7776

Arbetsplats
Sigma Technology

Jobbnummer
9724035

