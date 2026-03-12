Tekniker tunga fordon
2026-03-12
Vi söker efter en nyfiken och lösningsorienterad person som ger det där lilla extra till våra kunder. Om det är din drivkraft passar du som tekniker hos oss i Linköping! På Engströms Lastbilar möts framtidsanda och kvalitét i en härlig kombination - bli en del av ett stabilt företag i förändringsfas där du kan spela en viktig roll på vår resa.
Som tekniker hos oss ingår du i ett trevligt och väldigt kompetent team där fokus hela tiden ligger på kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter består av service, underhåll och reparationer av tunga fordon, med inriktning på lastbilar, släp och buss. Vi erbjuder ett omväxlande jobb där du arbetar med den senaste utrustningen och får stora möjligheter till utveckling.
Vi söker dig som har ett stort intresse och förståelse för fordonet och dess teknik. Det är meriterande om du har erfarenhet som fordonstekniker. Vi ser gärna att du har en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande i grunden. Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort, saknar du C-behörighet är detta något vi kan erbjuda. Du har god förmåga att hantera det svenska språket i tal och skrift. Detta arbete kräver en hel del datorkunskaper som vi tror att du innehar. Det är meriterande om du har el- och hydralikkompetens.
Som person har du en stark drivkraft och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo. Du har en mycket god känsla för service och är beredd att göra det lilla extra för att göra våra kunder nöjda. För att fungera i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann samtidigt som du ser till helheten och samarbetet i teamet. Du är öppen och har lätt för att kommunicera. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Vi erbjuder kontinuerlig utbildning via Scanias gedigna utbildningsprogram och våra övriga samarbetspartners, varför utvecklingsmöjligheterna i rollen är stora.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan idag!
Sista ansökan är 12 april, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta vår servicechef;
Mikael Hansson, mikael.hansson@engstromsbil.se
, 013-255025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Mikael Hansson mikael.hansson@engstromsbil.se 013-255055 Jobbnummer
