Tekniker till konsultationsteamet
2026-02-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Nu söker vi en tekniker till vårt konsultationsteam på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla.
Som tekniker inom konsultationsteamet arbetar du med individanpassade lösningar, när befintliga hjälpmedel inte uppfyller patientens specifika behov. Varmt välkommen med din ansökan senast 5 mars! Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som tekniker ingår du i vårt konsultationsteam där du tillsammans med andra tekniker och hjälpmedelskonsulenter har som uppdrag att:
vara vårdgivarens stöd kring anpassning av hjälpmedel, så som rullstolar, elrullstolar, rollatorer samt hjälpmedel för dusch och hygien.
delta i utprovningar där du möter patienter och förskrivare, gör anpassningar och specialanpassningar samt viss programmering av dessa.
dokumentation och övrig administration ingår som en naturlig del i uppdraget.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Vi ger dig löpande utveckling inom kompetensområdet. Se mer om vad konsultationsteam på Hjälpmedelscentralen gör här:https://sway.com/GDSfBaGg6Sbo5gBt
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
vara kreativ, lösningsfokuserad och van att självständigt lösa tekniska problem
ha ett gott bemötande, personlig mognad och hög integritet
arbeta bra tillsammans med andra
ha god pedagogisk förmåga och vara kommunikativ
vara flexibel och klara att ha flera arbetsuppgifter på gång samtidigt
vara ansvarstagande och ha ordningssinne så att hög kvalité och patientsäkerhet säkerställs.
Vi söker dig med en verkstadsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som ger tekniskt kunnande. Du har en god fysisk förmåga och ergonomiskt arbetssätt då arbetet kan innebära tunga lyft. Vidare kommunicerar du obehindrat på svenska i tal och skrift, har god datorvana och lätt att lära dig nya digitala system. För tjänsten krävs att du har B-körkort och god körvana, gärna av lätt lastbil.
Vi arbetar i affärssystemet Sesam2 och tidigare arbete i detta är meriterande.
Om oss
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett
kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna
verksamheter. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Tillsammans lägger vi grunden för en välfungerande vård och det goda livet i Västra Götaland
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla. Beredskap ingår i tjänsten.
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef, Tanja Karlsson.
Vi ser framemot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
