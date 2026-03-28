Tekniker till Foxway - Örnsköldsvik
2026-03-28
Är du en serviceinriktad supporttekniker som söker din nästa utmaning? Har du dessutom ett brinnande intresse för IT och teknik? Hos Foxway får du chansen att arbeta inom en verksamhet med cirkulära IT-lösningar!
Vi rekryterar nu tekniker till Örnsköldsvik - ange gärna vilken ort du är intresserad av i din ansökan.
Är du redo för din nästa utmaning?
Som supporttekniker hos Foxway får du möjlighet att arbeta med stora och viktiga kunder, samtidigt som du tar stort ansvar i din roll. Ingen dag är den andra lik - här väntar en varierad vardag med både tekniska och serviceinriktade arbetsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande supportärenden via ärendehanteringssystem och dokumentera dessa
Ge support på klienthårdvara, mobiltelefoni och skrivare
Installera och leverera datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan klientnära IT-hårdvara samt säkerställa att register uppdateras
Genomföra åldersutbyten av klienthårdvara, mobiltelefoner och skrivare
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer (t.ex. inom region, kommun eller privat sektor)
Har teknisk grundkompetens
Har erfarenhet av skrivarenheter
Har erfarenhet av ärendehanteringssystem
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett starkt kundfokus och är flexibel i ditt arbetssätt
Är noggrann och strukturerad
Har telefonvana
Innehar B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av ServiceNow
Erfarenhet av Jeeves
Erfarenhet av Sysman
Kunskap om ITIL-processer
Du är initiativtagande och trivs med att utmana dig själv i arbetet. Du uppskattar struktur men är samtidigt flexibel när förutsättningar förändras.
Foxway lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket gör att vi söker dig som är lyhörd, serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra. Du motiveras av att leverera lösningar med hög kvalitet och har förmåga att arbeta strukturerat, prioritera rätt och prestera även under hög arbetsbelastning. Du är utåtriktad, nyfiken och engagerad - och delar Foxways syn på cirkulärt hållbarhetsarbete.
För att få vistas i kundens lokaler så krävs godkänt utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foxway AB
(org.nr 556470-0309)
894 40 ÖVERHÖRNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Foxway Jobbnummer
9825439