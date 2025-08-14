Tekniker inom eldrivna hjälpmedel
2025-08-14
Nu söker vi en tekniker till enheten underhåll på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla.
Välkommen med din ansökan 28 augusti.
Arbetsbeskrivning
Som tekniker inom eldrivna hjälpmedel har du möjlighet att göra skillnad i människors vardag och underlätta livet för personer med funktionsnedsättning. Du arbetar huvudsakligen ute på fältet i samarbete med kunder, patienter och kollegor. Med din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga utför du bland annat:
funktionskontroller och underhåll av hjälpmedel
teknisk rådgivning vid montering
reparation och montering samt installation och anpassning av elrullstolar m.m.
dokumentation och administration
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
ha ett gott bemötande och vara serviceinriktad
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att vara flexibel och kunna anpassa dig utifrån situation
vara ansvarstagande och noggrann så att kvalitet och hög säkerhet säkerställs
Du har godkänd gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet som gett dig tekniskt kunnande inom relevanta områden för tjänsten. Du trivs med att möta nya människor och har förmågan att vara inkännande och flexibel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift samt har en god datakunskap och erfarenhet av att arbeta i olika IT-system. Då tjänsten innebär att du kommer gå och stå stora delar av arbetsdagen är det viktigt att du har en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt. Du har B-körkort (manuell växellåda) samt god körvana.
Teknisk utbildning inom el och erfarenhet av hjälpmedel eller affärssystemet Sesam är meriterande.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
