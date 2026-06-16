Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog - Visstidsanställning
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Enköping Visa alla förskollärarjobb i Enköping
2026-06-16
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Grillbyskolan är en liten F-6-skola där alla känner alla vilket skapar stor trygghet och trivsel. Vi har omkring 170 elever och cirka 20 medarbetare. Vi finns i samhället Grillby, 16 kilometer från Enköping med goda pendlingsmöjligheter från Stockholm, Uppsala och Västerås. Verksamheten bedrivs i en fin miljö med närhet till naturen.
Våra medarbetare är välutbildade och tar del av varandras kompetenser genom samarbete i lärlag. Då vi är en mindre skola har vi ett utvecklande kollegialt utbyte med gemensamma träffar varje vecka och vi fortbildar oss gemensamt. Vår styrka är att vi är flexibla och ser positivt på förändringar. Vi har en samsyn kring att söka svar på elevers svårigheter i lärmiljö och undervisningssituationer och inte hos eleven själv.
Vi följer kontinuerligt och strukturerat upp elevernas lärande under läsåret. Vi äger och tar ansvar för våra resultat. Grillbyskolan ger eleverna möjlighet att tidigt arbeta med olika digitala verktyg.
Vi strävar efter att elever, personal och vårdnadshavare ska känna en stor trygghet och trivsel hos oss. Eftersom skolan inte är så stor skapas en miljö där alla känner alla.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
I nära samarbete med kollegor planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument.
Förutom uppdraget i fritidshemmet (morgnar, eftermiddagar och lov) ingår det även i arbetsuppgifterna att ge stöd till elever i deras skolarbete, både enskilt och i grupp. Du undanröjer hinder för inlärning och bidrar till att skapa en skola som fungerar för alla. Du ska även vara en aktiv del i skolans rastverksamhet.
Du tar aktivt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
För att du ska vara den person som vi söker så krävs det att du har en positiv, flexibel och lösningsfokuserad grundsyn. Du är trygg i dig själv med god självinsikt, är en lagspelare, men har också förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver. Du ska tycka att det är roligt att planera och skapa aktiviteter för och tillsammans med elever.
Som person är du engagerad och har ett stort intresse i varje enskild elevs kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du ska ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheterna i förändringar.
Du kan samarbeta genom att skapa goda relationer med andra, är lyhörd och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-22 .
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Maria Lindberg maria.lindberg.a@enkoping.se Jobbnummer
9966918