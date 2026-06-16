Senior Projekteringsledare inom Energi & Infrastruktur Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-06-16
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🌟Om uppdraget
Som Samordnande Projekteringsledare ansvarar du för att leda och koordinera tekniska frågor mellan flera delprojekt inom ett större huvudprojekt. Rollen innebär ett övergripande ansvar för tekniksamordning, projekteringsstyrning, gränssnittshantering och ändringsprocesser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda tekniksamordning och koordinera projekteringen mellan flera delprojekt
Samverka nära projekteringsledare, specialister och andra nyckelpersoner
Planera och leda tekniska samordningsmöten
Säkerställa att tekniska krav, mål och förutsättningar hanteras på ett samordnat sätt
Identifiera, analysera och följa upp beroenden, risker och gränssnitt
Driva och koordinera projektets ändringshantering och beslutsprocesser
🎯Vi söker dig som har
Minst 10 års erfarenhet från infrastruktur-, samhällsbyggnads-, industri- eller anläggningsprojekt
Minst 5 års erfarenhet av projektledning eller projekteringsledning
Dokumenterad erfarenhet av tekniksamordning och ändringshantering i stora och komplexa projekt
Erfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet av arbete inom förvaltningsorganisation
Flytande svenska i tal och skrift
⭐Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av tekniskt samordnande roller inom tunnelprojekt
Erfarenhet av tekniksamordning inom energibranschen
🤝Vem är du?
Du är en trygg och kommunikativ ledare som skapar struktur och samverkan i komplexa projektmiljöer. Du har förmågan att driva frågor framåt, bygga förtroende hos olika intressenter och omsätta tekniska utmaningar till väl förankrade beslut.
📍Praktisk information
Placeringsort: Sundbyberg
Hybridarbete: Upp till 50 % distansarbete
Uppdragsstart: September 2026
Omfattning: 80–100 %
Uppdragets längd: Till augusti 2031 med möjlighet till förlängning
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
💡 Därför ska du söka
Här får du möjlighet att ta en nyckelroll i ett långsiktigt och samhällsviktigt infrastrukturprojekt där teknik, samordning och strategiskt ledarskap står i fokus. Du blir en del av en komplex projektmiljö med stor påverkan och möjlighet att bidra till framtidens energiinfrastruktur.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923885-2056478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9966913