Central webbredaktör
Västerviks kommun / Journalistjobb / Västervik Visa alla journalistjobb i Västervik
2026-06-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
HR- och kommunikation, Ledningskontoret
Vill du göra skillnad för människor i deras vardag både för invånare och medarbetare? Västerviks kommun söker central webbredaktör som vill utveckla och förvalta innehållet på kommunens webbplats och intranät. Genom tydliga texter, användarvänligt innehåll och ett starkt fokus på tillgänglighet bidrar du till att göra information enkel att hitta, förstå och använda. I rollen arbetar du nära verksamheterna för att skapa relevant och målgruppsanpassad kommunikation som stärker servicen till invånare och ger medarbetare rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad. Tillsammans inom Ledningskontorets kommunikationsfunktion skapar vi tydlig, tillgänglig och relevant information som gör det enklare för invånare och medarbetare att hitta rätt och få service i rätt tid. Parallellt utvecklar vi just nu ett intranät som effektivt stöttar våra medarbetare och chefer i vardagen, ett verktyg som förenklar arbete, stärker samarbete och bidrar till en ännu effektivare organisation.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Det här är rollen för dig som drivs av att kombinera med att skriva innehåll, arbeta med struktur och användarfokus och som vill vara med och bidra till vår grupp till riktningen för framtidens digitala kommunikation i Västerviks kommun.
Västerviks kommun kommer också att under året utveckla en ny version av Intranätet KOGGEN. Vi vill koppla ihop oss på ett smart sätt med andra verksamhetssystem, Office 365 och jobba framtidssäkrat med AI både i desktop och mobilt. Samtidigt behöver kommunikationen från ledning till medarbetare och kommunikationen mellan medarbetare förbättras och finnas i fokus. Allt i en samlad enkel form som stärker livskvaliteten på arbetsplatsen och arbetsgivarvarumärket.
I rollen kommer du också att:
• Arbeta med att hjälpa verksamheterna med att ta fram relevant information, skriva innehåll och publicera och jobba med struktur och kvalitet inom kommunens digitala kanaler utifrån användarnas behov och förutsättningar.
• Säkerställa att innehållet är tillgängligt, begripligt och följer lagkrav.
• Delta aktivt i arbetet med att utveckla ett nytt intranät inklusive mobilapp.
• Arbeta strategiskt med innehållsstruktur, metadata och användarresor.
• Följa upp och analysera användarbeteenden för att kontinuerligt förbättra digitala kanaler.
• Bidra till utvecklingen av kommunens övergripande digitala kommunikation.
Din kompetens
Vi söker dig som kombinerar ett starkt användarfokus med innehåll, god struktur och kommunikativ förmåga. Du har relevant högskoleutbildning inom kommunikation, digitala medier eller som arbetsgivaren anser motsvarande och gedigen erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av arbete som webbredaktör för större organisation med webbplatser.
Ytterligare kunskaper och erfarenheter som vi gärna ser hos dig är:
Mycket goda kunskaper om webbpublicering, innehållsstruktur och användarvänlighet (UX)
Erfarenhet av att arbeta i CMS-verktyg gärna inom Optimizely eller Sitevision.
tidigare erfarenhet av att arbeta med intranät eller större webbprojekt
Van att fota, filma och arbeta med bildhantering och filmpublicering.
Förmåga att skriva tydliga, målgruppsanpassade och klarspråksbaserade texter.
Erfarenhet att arbeta med digital tillgänglighet enligt Dos-lagen och kunskap om tillgänglighet (WCAG) och lagkrav för offentliga webbplatser
Grundläggande förståelse för analysverktyg (t.ex. Google Analytics eller motsvarande)
Vi söker därför en rutinerad och lösningsfokuserad webbredaktör som sätter service högt och med tidigare erfarenhet av liknande arbete och som vet vad det innebär att jobba med kommunikation i en stor organisation. Du är glad, positiv och lösningsorienterad och gillar att driva processer tillsammans med andra. Du har ett gott pedagogiskt tänk och är bekväm att stötta andra i frågor som berör ditt område.
Som person är du strukturerad, självgående och en skicklig skribent som är nyfiken och drivande när det gäller digital utvecklingÖvrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 39-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Vision Vision vasterviksavdelningen@fv.vision.se 010-355 40 99 Jobbnummer
9966906