VD-assistent till ett ambitiöst specialistbolag
Test Scouts Sweden AB / Assistentjobb / Göteborg Visa alla assistentjobb i Göteborg
2026-06-16
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Dina möjligheter
På Test Scouts arbetar vi ständigt med att utveckla både oss själva, våra uppdrag och företaget. Just nu behöver vi hjälp med företagets egen vidareutveckling och söker därför efter dig som vill vara med, och vara en aktiv del, på en spännande resa i ett företag som gärna går sin egen väg.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, driven och engagerad i det du gör, som tycker om det sociala och som engagerar dig i dina kollegor. Dagarna kommer med största sannolikhet inte se likadana ut så viss flexibilitet i sinnet behövs.
Om rollen
Vi har en lång lista med saker som vi behöver avlastning med, chef(er) som behöver hjälp med struktur, löner som behöver administreras, ekonomi som behöver följas upp och redovisas, vi har ett kontor som behöver omvårdnad, anställda som behöver uppmärksamhet, vi har event som behöver anordnas, marknadsföringsmaterial som behöver skapas, sociala medier som behöver hanteras, nya kollegor som behöver introduceras, besökare som behöver välkomnas osv. Passar flertalet av de sakerna in i din drömroll, sök då till oss så diskuterar vi rollen efter våra gemensamma behov, allt för att ha en hållbar gemensam väg framåt. Vi är flera som hjälps åt men rollen innebär i grunden att man ser till att saker händer.
Om Test Scouts
Test Scouts är ett specialistbolag inom mjukvarutest som består av en härlig blandning av erfarna och juniora kollegor. Vi ser oss fortfarande som ett ungt och lokalt företag men har i realiteten funnits i över 10 år och hunnit med att öppna ett andra kontor som finns i Stockholm. Vi bygger och utvecklar vårt företag tillsammans så att vi alla trivs och mår bra. Vi har våra rötter i en kulturmärkt tegelbyggnad på Åvägen i Gårda (Göteborg).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: daniel.nilsson@testscouts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VD-Assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Test Scouts Sweden AB
(org.nr 559010-8246), http://www.testscouts.se
Åvägen 14-15 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Daniel Nilsson daniel.nilsson@testscouts.se Jobbnummer
9966916