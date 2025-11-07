Teknikansvarig till KAC
2025-11-07
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Vill du vara med och utveckla framtidens trygghetstjänster på larmcentralen?
Larmcentralen KAC söker nu en teknikansvarig med bred teknisk kompetens och ett starkt kundfokus.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Som teknikansvarig på KAC spelar du en nyckelroll i att säkerställa och vidareutveckla våra tekniska lösningar inom larm och tillsyn. Du ansvarar för att driva utvecklingen av larmcentralens tjänsteutbud och arbetar självständigt med att identifiera förbättringsområden, implementera nya tekniska lösningar och säkerställa hög kvalitet i våra system.
Du ingår i vår administrativa grupp och är direkt underställd enhetschefen. Tillsammans med andra ansvarstjänster bidrar du till att skapa en trygg och effektiv larmhantering för både medarbetare och kunder.Arbetsuppgifter
Som teknikansvarig kommer du att ha en central roll i att äga och driva den tekniska utvecklingen inom larmcentralens tjänsteutbud. Du ansvarar för drift, förvaltning och administration av de tekniska systemen, vilket omfattar bland annat larmsystem, övervakningskameror och digitala tillsynskameror.
Arbetet innebär nära samverkan med både interna och externa aktörer för att säkerställa att systemen fungerar på ett tillförlitligt sätt och håller hög kvalitet. Du bidrar även med teknisk rådgivning och deltar i den strategiska planeringen för att utveckla verksamhetens teknikområde långsiktigt.
I rollen ingår också att arbeta med ett tydligt kund- och användarfokus. Du förväntas bidra till ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt, där samarbete, ansvar och god kommunikation är viktiga framgångsfaktorer.Profil
Vi söker dig som har en bred teknisk kompetens inom larmsystem, övervakningskameror och digitala tillsynslösningar. Du är stresstålig och har förmåga att hantera komplexa situationer med lugn och struktur. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i större IT-miljöer (så kallade enterprise-miljöer) samt om du har erfarenhet av administration av IT-system.
Vidare har du en god förmåga att självständigt driva utvecklingsarbete och du trivs med att ta ansvar för teknikens funktion och utveckling. Du har god social kompetens, är serviceinriktad och har ett tydligt kundfokus i ditt arbetssätt.
För tjänsten krävs B-körkort då det förekommer resor i tjänsten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en viktig och meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet, där du får möjlighet att påverka och utveckla teknik som verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning. Vi erbjuder dessutom en trygg anställning med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Ansök redan idag och bli en del av vårt framtidsteam!
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Jonas Boström 0660-78754 Jobbnummer
9593660