Teknikansvarig brand
Teknikansvarig brand till Statens fastighetsverk!
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Fastighetsområde Regeringsbyggnader omfattar cirka 225 000 kvm uthyrbar yta med många unika byggnader, bland annat tio kvarter i södra Klara och Centralposthuset på Vasagatan. Merparten av våra lokaler hyrs ut till Regeringskansliet, och området rymmer även butiker, restauranger och ett museum. Nu söker vi dig som vill bidra med din tekniska kompetens inom brand. Välkommen till SFV Regeringsbyggnader!
Din roll
I rollen som teknikansvarig brand kommer du att verka för ett väl fungerande brandskydd över tid och i huvudsak arbeta med att utveckla, planera och följa upp fastighetsområdets brandskyddsarbete inom projekt och förvaltning. Du bistår med dina specialistkunskaper inom brandskydd och utvecklar det systematiska brandskyddsarbetet. Dessutom stödjer du i förvaltningen med brandskyddsfrågor under projektering och byggtid samt stödjer verksamheten vid upphandling av entreprenader och ramavtal. Du kommer att samordna tillsyn enligt LSO, LBE och försäkringsbolagens riskbesiktningar samt verka för efterlevnad av lagar och regler inom brandsäkerhetsområdet.Publiceringsdatum2026-04-28Profil
Vi söker dig som:
är utbildad brandingenjör, eller har likvärdig teknisk utbildning eller erfarenhet,
har utbildning för brandskyddsledare samt skydd mot olyckor (SMO),
är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SIBS),
har erfarenhet från systematiskt brandskyddsarbete (SBA), riskhantering samt kravställning inom tekniskt brandskydd,
har god kunskap om lagar, föreskrifter och standarder inom brandskydd (t.ex. BBR, SRVFS),
har kunskap om verksamhetsbaserat brandskydd (SBA) och brandskyddsdokumentation,
har kunskap om brandskydd under byggtiden (som riskreducerande åtgärder på byggarbetsplatser, heta arbeten),
har kunskap om byggnadstekniskt brandskydd.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
du är certifierad brandskyddsprojektör,
du har djupgående kunskap om Boverkets byggregler (BBR) brandskyddsavsnittet. (särskilt BBR 5),
erfarenhet/kunskap om brandteknisk riskvärdering,
kunskap om tekniska brandskyddssystem (som sprinkler, brandlarm, rökventilation och nödbelysning),
kunskap/utbildning om brandskydd i befintlig bebyggelse: (Hur man anpassar brandskydd i äldre byggnader),
erfarenhet av brandskyddsprojektering och dokumentation,
kunskap om utrymningsdimensionering,
erfarenhet av samverkan (med t.ex. arkitekter, konstruktörer och räddningstjänst).Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa i rollen ser vi att du är en person som trivs med att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer. Du är trygg i din roll och arbetar strukturerat och organiserar och planerar ditt arbete väl.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Michael Herrlund tfn 010-478 76 51.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Begränsad möjlighet till distansarbete
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av https://cms.sfv.se/Media/rercfjb3/policy-medarbetare-pa-statens-fastighetsverk-sfv.pdf
och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/.
