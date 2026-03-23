Teknikansvarig bergtekniker/geolog
Om rollen
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din tekniska kompetens och affärsdriv för att arbeta i framtidens hållbara samhällsprojekt. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har en gedigen teknisk bakgrund inom bergprojektering i kombination med ett driv för samarbete och affären, en ambition att föra tekniken framåt och tycker det är kul och utmanade att se hur framtidens bergprojektering kommer utvecklas. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet och en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd olika teknikområden. Om du är vår nya teknikansvariga bergtekniker/geolog kommer du att tillhöra enheten Geo- och bergteknik på Ramboll.
Som vår nya teknikansvariga bergtekniker/geolog kommer du att vara en del av vår resa där fokus ligger på att förstå framtidens behov, både gällande teknisk och digital kompetens, och sedan omsätta det till nya affärsmöjligheter för våra kunder. Vi söker efter dig som drivs av att arbeta i spännande projekt där du kommer nära beställare och entreprenörer. Vi arbetar i några av Sveriges största bergprojekt som exempelvis Västlänken i Göteborg, Gula linjen i Stockholm och Norrbotniabanan i norr, men har även många mindre projekt. Vi samarbetar multidisciplinärt på Ramboll - både nationellt och internationellt.
På Ramboll tror vi på att hållbara människor skapar hållbara samhällen, därför arbetar vi ständigt med frågor kopplat till ledarskap, hälsa, säkerhet och god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Teknikansvarig för berg i våra uppdrag
Granskare till mer juniora kollegor
Uppdragsledning för små eller medelstora uppdrag
Ha kontakt med beställare/kund avseende bergfrågor
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har 8 års erfarenhet av bergprojektering,
Du har varit teknikansvarig i minst 2 uppdrag för berg,
Du är skolad i den nordiska berggrunden,
Du har en civilingenjörsutbildning inom berg, en master inom geologi eller motsvarande,
Det är meriterande om du har erfarenhet av anbuds- och marknadsarbete, har arbetat med stora multidisciplinära uppdrag för Trafikverket/FUT och deras styrande dokument, har dokumenterad erfarenhet av AMA och framtagande av bygghandlingar/FU, samt trivs i samtal med kund.
Du är en person vars drivkraft är att uppnå resultat och mål i uppdrag som ger värde till kund. Tack vare ditt tekniska fokus och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa, utvecklas och motiveras tycker du det är positivt med ett ledarskap som stödjer, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Välkommen till Ramboll Transport
Vi är 3000 experter som skapar innovativa och levande stadsmiljöer världen över. Vi utvecklar urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet. Med vårt breda utbud av tjänster tar vi alltid ett långsiktigt helhetsansvar för de projekt vi är involverade i. Vi arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt och är en ledande aktör på den nordiska marknaden.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 1800 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den 19.04.2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
402 27 GÖTEBORG
