Teknik- och underhållschef Lantmännen Cerealia
TNG Group AB / Gruv- och metallurgijobb / Södertälje Visa alla gruv- och metallurgijobb i Södertälje
2026-02-05
Vill du leda och utveckla underhållet i en samhällsviktig livsmedelsproduktion hos Lantmännen Cerealia i Järna?
Nu söker Lantmännen Cerealia i Järna en Teknik- och underhållschef som vill ta ett helhetsansvar för anläggningens tekniska drift i en producerande livsmedelsverksamhet med höga krav på stabilitet, kvalitet och säkerhet. Rollen är central i den fortsatta utvecklingen av anläggningen och innebär att skapa struktur och långsiktighet, med ett arbetssätt tydligt riktat mot förebyggande underhåll.Du kliver in i en organisation där kulturen präglas av handlingskraft, helhetssyn och öppenhet. Uppdraget spänner över både operativt ansvar och långsiktig utveckling och genomförs i nära samarbete med engagerade kollegor. Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar och göra verklig skillnad över tid.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Hos Lantmännen Cerealia blir du en del av en värderingsstyrd organisation med ett långsiktigt perspektiv på både affär och människor. Här fattas beslut med helhetssyn och med ambitionen att bygga hållbara lösningar för verksamheten, samhället och framtiden.
Som Teknik- och underhållschef får du möjlighet att vidareutveckla en viktig teknisk funktion i en stabil verksamhet med stark framtidstro. Du arbetar nära både produktion och ledning och ges utrymme att sätta struktur, prioritera rätt och skapa förutsägbarhet över tid.
Du har ett tydligt mandat att tillsammans med produktion och ledning prioritera långsiktigt hållbara tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som Teknik- och underhållschef har du det övergripande ansvaret för anläggningens tekniska funktion och underhållsarbete på siten i Järna.
Ditt uppdrag innebär bland annat att:
leda och utveckla underhållsstrategi och förebyggande arbetssätt
driva förflyttningen från reaktivt till planerat och långsiktigt underhåll
ansvara för underhållsbudget och tekniska investeringsprioriteringar
följa upp teknisk tillgänglighet och relevanta nyckeltal
leda och stötta underhållsledare och specialister
samverka nära produktion, planering, inköp och externa samarbetspartners
ansvara för att underhållsarbetet bedrivs strukturerat med stöd av system och uppföljning
Rollen kombinerar operativ närvaro med ett långsiktigt ansvar för teknik, struktur och utveckling.
Värt att veta
Du rapporterar till Sitechef och ingår i sitens ledningsgrupp. Du har personalansvar för en underhållsledare och flera specialistroller, med ett samlat ansvar för underhållsverksamheten på siten.
Rollen verkar i en tekniskt komplex produktionsmiljö med höga krav på driftsäkerhet och stabil produktion.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs även bakgrundskontroll. Start enligt överenskommelse.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda teknisk verksamhet inom tillverkande industri och som är trygg i rollen som chef, inklusive ansvar för andra chefer. Du har arbetat med att bygga upp eller vidareutveckla underhållsstrategier och ett mer förebyggande arbetssätt, och har god förståelse för hur teknik, underhåll och produktion samverkar över tid.
Du har dokumenterad erfarenhet av teknisk utveckling och förbättringsarbete i industriell miljö samt deltagit i, eller lett tekniska investeringsprojekt. Erfarenhet av strukturerade arbetssätt, såsom TPM eller motsvarande, är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem är en naturlig del av rollen. Erfarenhet av MaintMaster är meriterande.
Som ledare är du trygg, tydlig och coachande. Du skapar engagemang genom närvaro, dialog och uppföljning samtidigt som du leder verksamheten genom förändring med struktur, tydlighet och samarbete.
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller annan reglerad verksamhet är meriterande. En akademisk utbildning, företrädesvis civilingenjörsexamen med inriktning mot processindustri, produktion eller liknande, är önskvärd men kan ersättas av relevant arbetslivserfarenhet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Intresserad?
