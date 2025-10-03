Technician with Lead
Har du teknisk bakgrund och trivs i en operativ roll nära både kund och team? Vill du kombinera tekniskt arbete med att coacha och leda andra? Då kan rollen som Technician with Lead vara nästa steg för dig!
Om tjänsten som Technician with Lead
Som Technician with Lead blir du en central del i serviceorganisationen och får möjlighet att kombinera operativt arbete som tekniker med ett ledande ansvar för teamet. Du blir en viktig länk mellan teknikerna, kunderna och den lokala ledningen och har som mål att skapa ett välfungerande och motiverat team med hög leveranskvalitet och god kundnöjdhet.
Rollen innebär att du ansvarar för att planera och koordinera det dagliga arbetet för ditt team, fördela inkommande uppdrag i företagets CRM-system (Oneview/Resco) samt säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta kvalitets- och servicestandarder. Du har fullständigt personalansvar för 4st tekniker och arbetar nära både försäljnings- och serviceavdelningen. Samtidigt arbetar du själv praktiskt med service och reparationer cirka halva din tid, vilket gör att du håller dig nära både teknik och kunder.Rollen utgår från verkstaden i Göteborg vilket också är huvudkontoret i Sverige.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterPlanera, prioritera och koordinera det dagliga arbetet för teknikerteamet.
Äga personalansvar och leda teamet i det dagliga arbetet med coachande ledarskap.
Arbeta operativt med felsökning, service och reparationer av professionella maskiner.
Säkerställa att KPI:er för kundnöjdhet, produktivitet och närvaro uppnås.
Ansvara för merförsäljningsmål av reservdelar, utrustning och rengöringsmedel i ditt team.
Äga ansvaret för dialogen med externa servicepartners vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och vill ta nästa steg i karriären genom att kombinera operativt arbete med ledarskap. Du har erfarenhet av service, felsökning eller tekniskt arbete och har gärna tidigare varit teamledare eller haft en koordinerande roll i ett mindre team.Du är en kommunikativ lagspelare som skapar tillit, har god struktur och förmåga att planera och prioritera och som sätter kunden i fokus! Som ledare är du tydlig och coachande, och trivs med att motivera andra samt bidra till både teamets och verksamhetens utveckling.
Viktigt för tjänsten
Erfarenhet av tekniskt arbete inom service, felsökning eller underhåll från angränsande maskiner och branscher.
Förmåga att felsöka inom el, mekanik och gärna automation
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God systemvana och van att arbeta med dokumentation i CRM-system.
Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att leda eller koordinera tekniker är starkt meriterande
Eftergymnasial teknisk utbildning om El, IT eller Automation.
Vad företaget erbjuder dig
Företaget är ett marknadsledande och internationellt bolag som kombinerar trygghet och stabilitet med innovation och framåtanda. Här blir du en del av en organisation med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter - både inom Sverige och internationellt.
I rollen erbjuds du också en utvecklande position där du får kombinera teknik och ledarskap i växande organisation. Här blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och erfarenhet, där du får utrymme att växa i din roll.Utöver trygghet och utveckling erbjuds du marknadsmässig lön, bonusmöjligheter, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Arbetstiderna är 7-16.
ÖvrigtStart:
Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, tillsvidarePlats: GöteborgLön: Fast lön + Bonusmöjlighet.
Låter rollen som Technician with Lead intressant? Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
