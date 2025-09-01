Technical Writer till globalt bolag!
2025-09-01
Technical Writer till globalt teknikbolag i Landskrona
Vi på Gigstep söker nu en Technical Writer till ett spännande uppdrag hos ett globalt teknikbolag med kontor i Landskrona. Här får du chansen att bli en del av ett internationellt team som utvecklar produkter som används av miljontals människor världen över.
Om rollenSom Technical Writer kommer du att skapa tydlig, användarvänlig och korrekt dokumentation på amerikansk engelska. Det handlar om manualer, installationsguider och underhållsdokument för avancerade produkter inom automation och säkerhet.
Du blir en del av ett internationellt dokumentationsteam på sex personer, fördelade över fyra länder. Rollen innebär nära samarbete med agila utvecklingsteam - så du får både möjlighet att jobba självständigt och i tätt samarbete med andra.
Dina arbetsuppgifter
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation enligt gällande standarder
Översätta komplex information till lättillgängligt material för slutanvändareSkapa illustrationer i SolidWorks Composer och Adobe Illustrator
Vara delaktig i agila utvecklingsprocesser och bidra med dokumentation i varje iteration
Säkerställa att all dokumentation håller hög kvalitet och är tydlig och enhetlig
Vi tror att du har
Kandidatexamen inom Technical Communication, Engineering eller liknande
Erfarenhet som Technical Writer i en teknisk eller ingenjörsmiljö
Mycket goda kunskaper i amerikansk engelska - både i skrift och redigering
Förmågan att driva ditt arbete självständigt och samtidigt hantera flera projekt parallellt
Vana av agila arbetssätt
Kunskaper i SolidWorks Composer (eller motsvarande) samt Adobe Illustrator
Erfarenhet av att arbeta i CCMS-verktyg
Extra plus om du också har erfarenhet av
Quanos Schema ST4 eller Skribenta
Automation eller mekaniska system
Samarbetsverktyg som Confluence, Teams eller Slack
Certifiering inom teknisk dokumentation, t.ex. CPTC
Praktisk info
Plats: Landskrona Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Typ av uppdrag: Konsultuppdrag via Gigstep Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
