Technical Writer till globalt bolag!

Gigstep AB / Datajobb / Landskrona
2025-09-01


Technical Writer till globalt teknikbolag i Landskrona
Vi på Gigstep söker nu en Technical Writer till ett spännande uppdrag hos ett globalt teknikbolag med kontor i Landskrona. Här får du chansen att bli en del av ett internationellt team som utvecklar produkter som används av miljontals människor världen över.
Om rollenSom Technical Writer kommer du att skapa tydlig, användarvänlig och korrekt dokumentation på amerikansk engelska. Det handlar om manualer, installationsguider och underhållsdokument för avancerade produkter inom automation och säkerhet.
Du blir en del av ett internationellt dokumentationsteam på sex personer, fördelade över fyra länder. Rollen innebär nära samarbete med agila utvecklingsteam - så du får både möjlighet att jobba självständigt och i tätt samarbete med andra.
Dina arbetsuppgifter
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation enligt gällande standarder


Översätta komplex information till lättillgängligt material för slutanvändareSkapa illustrationer i SolidWorks Composer och Adobe Illustrator


Vara delaktig i agila utvecklingsprocesser och bidra med dokumentation i varje iteration


Säkerställa att all dokumentation håller hög kvalitet och är tydlig och enhetlig

Vi tror att du har
Kandidatexamen inom Technical Communication, Engineering eller liknande


Erfarenhet som Technical Writer i en teknisk eller ingenjörsmiljö


Mycket goda kunskaper i amerikansk engelska - både i skrift och redigering


Förmågan att driva ditt arbete självständigt och samtidigt hantera flera projekt parallellt


Vana av agila arbetssätt


Kunskaper i SolidWorks Composer (eller motsvarande) samt Adobe Illustrator


Erfarenhet av att arbeta i CCMS-verktyg

Extra plus om du också har erfarenhet av
Quanos Schema ST4 eller Skribenta


Automation eller mekaniska system


Samarbetsverktyg som Confluence, Teams eller Slack


Certifiering inom teknisk dokumentation, t.ex. CPTC

Praktisk info

Plats: Landskrona Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Typ av uppdrag: Konsultuppdrag via Gigstep

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

Jobbnummer
9486296

