Technical Support Engineer inom elbranschen
2025-10-02
Har du ett tekniskt intresse, erfarenhet av att hjälpa kunder med tekniska problem, och vill ta nästa steg i karriären? Just nu ser vi en växande efterfrågan från våra kunder på skickliga Technical Support Engineers - särskilt dig med kunskap eller erfarenhet inom el och elteknik. Vi söker dig som är redo att hoppa på nya, spännande uppdrag med start under hösten!
Hos The Place får du chansen att arbeta i uppdrag hos några av Sveriges mest intressanta företag - både som konsult och vid rekrytering direkt till kund. Skulle du vilja vara en del av vårt kompetensnätverk inom teknisk support och kundnära tekniska roller? Då är detta första steget!
Vad innebär rollen som Technical Support Engineer?
Som Technical Support Engineer varierar arbetsuppgifterna beroende på uppdrag och företag, men vanliga ansvarsområden kan inkludera:
Felsökning av hårdvara, mjukvara, system eller nätverk
Teknisk support till kunder via telefon, e-post, chatt eller ärendehanteringssystem
Hantering och uppföljning av tekniska ärenden i support- eller CRM-system
Dokumentation av lösningar och förbättring av kunskapsdatabaser
Samarbete med utveckling, drift eller produktteam för att lösa komplexa problem
Kvalifikationer
Just nu söker vi söker dig som har intresse för och/eller kunskaper inom något eller några av följande områden:
Har erfarenhet av teknisk support, IT-support eller annan tekniskt inriktad roll
Har kunskap eller erfarenhet inom el och elteknik
Är duktig på att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska användare
Är lösningsorienterad, noggrann och trivs med att hjälpa andra
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Hur processen går till
Det första steget är att du skickar in din ansökan, det går snabbt, ladda upp ditt CV och fyll i hur vi får tag på dig. Du blir nu sökbar för mig och mina kollegor som jobbar med rekrytering inom området. För dig som går vidare i processen kan nästa steg bli en kort telefonintervju för att komplettera med vissa frågor eller ett digitalt eller fysiskt möte hos oss på vårt Place som ligger centralt i Stockholm. Vi använder oss utav testverktyg och utför personlighetstest och logiskt test på våra kandidater.
Kan ni garantera mig ett jobb?
Vi gör vårt allra bästa för att matcha ihop rätt kompetens med rätt företag i vårt nätverk. Vår ambition är att hitta rätt jobb till så många som möjligt men vi kan inte garantera det tyvärr.
Detta är en generell och proaktiv jobbannons och vi får in uppdrag löpande. Så vänta inte med att söka så att du inte missar något spännande jobb!
The Place - Where happy work happens
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
