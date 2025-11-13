Technical Support Engineer
Sokigo AB / Arkitektjobb / Karlskrona
2025-11-13
Vi söker dig som är världsbäst på kundbemötande och har ett stort intresse för teknik! Drivs du av utmaningen i att lyssna in kundens behov och kunna omsätta deras problem till lösningar? Har du dessutom erfarenhet av arbete med GIS? Då kan det här vara chansen du väntat på!
Vårt sätt att bemöta och hantera kundernas utmaningar har gjort att vi rankas bland de bästa tekniska supportfunktionerna i landet. Vi strävar alltid efter att leverera service i toppklass. Är du vår nästa kollega?
Vem är du?
Vi söker en ambitiös och målmedveten person, som gillar när ingen dag är den andra lik. För att trivas i rollen är det viktigt att du tycker att dialog med människor är utvecklande - du är helt enkelt en lagspelare som har lätt för att skapa och behålla goda relationer med såväl kunder som kollegor.
Det är en fördel om du har en kommunalteknisk bakgrund så att du kan utvecklas till att bli specialist inom något av våra verksamhetsområden. Ditt intresse för den tekniska utvecklingen gör att du kan förutse de behov våra kunder kan komma att ha. Har du dessutom tidigare erfarenhet utav GIS, så är det så klart meriterande.
Du kommer att ha ett team runt dig där vi stöttar varandra och hjälps åt, men det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och resultatorienterat samt ta eget ansvar för att lösa problem och leverera i tid.
Vi tror att du har
En utbildning inom fysisk planering eller vatten och avlopp och/eller
Erfarenget från kommunal verksamhet inom samma områden
Stort teknikintresse
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vad säger våra kunder?
"Supporten för Gaida håller en hög nivå, inte minst med den direkta uppkoppling via TeamViewer. Det blir betydligt lättare att få hjälp på så sätt. Dessutom - trevlig personal att kommunicera med."
"Bra bemötande, och engagerade i alla de supportärenden jag haft!" Vi erbjuder
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden. Vi är ett ambitiöst företag som brinner för långvariga relationer och att skapa lönsamhet för våra kunder. Som anställd hos oss får du kompetensutveckling, fast lön, pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Du får jobba med 250 trevliga och engagerade arbetskamrater runt om i landet. Sokigo är en del av koncernen Addnode Group. Vi är en del av det moderna och hållbara arbetslivet - Sokigo har en positiv inställning till att kunna arbeta hemifrån och strävar efter att hitta rätt balans utifrån respektive roll och person.
Placeringsort är initialt Karlskrona, med Malmö som möjlig ort efter introdukton.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
Som rutin utför vi alltid bakgrundskontroll på tilltänkta kandidater.
För att skapa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess, använder vi oss utav personlighets- och kapacitetstester vid vårt urval.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag.
Vill du veta mer?
Kontakta Tony Wilsson, Teamchef Technical Support, tony.wilsson@sokigo.com
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sokigo AB
(org.nr 556550-6309), https://sokigo.com/ Arbetsplats
Sokigo Kontakt
Simon Weidenberg simon.weidenberg@sokigo.com Jobbnummer
9604058