Technical Sales Engineer - Kongsberg Maritime

Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristinehamn
Visa alla jobb hos Tacting AB

Om tjänsten
Som Technical Sales Engineer inom Propeller Systems arbetar du i gränslandet mellan teknik och affär. Du ansvarar för att ta fram tekniska lösningar och koncept för kundprojekt inom marina framdrivningssystem och blir en viktig teknisk partner i säljprocessen.
I rollen driver du tekniska analyser och konceptstudier, tar fram tekniska specifikationer och fungerar som teknisk kontaktperson mot kund under säljfasen. Du arbetar nära kollegor inom försäljning, produktledning, konstruktion och hydrodynamik samt samarbetar med kunder och partners i internationella projekt.
Du presenterar tekniska lösningar tillsammans med Sales Manager och samarbetar med specialistfunktioner inom organisationen för att säkerställa att lösningarna möter både kundens behov och Kongsbergs tekniska krav.
Tjänsten är placerad i Kristinehamn. Internationella resor förekommer, främst i samband med kundmöten.

Dina arbetsuppgifter
Ta fram tekniska lösningar och koncept för olika fartygsprojekt

Genomföra tekniska analyser och konceptstudier

Ta fram tekniska specifikationer och ritningsunderlag

Vara teknisk kontaktperson mot kund under säljfasen

Presentera tekniska lösningar tillsammans med Sales Manager

Samarbeta med interna funktioner såsom hydrodynamikcenter, teknikavdelningar, inköp och projektorganisation

Bidra till att utveckla kundanpassade och konkurrenskraftiga lösningar

Om dig
Du har ett starkt teknikintresse och trivs i roller där du får kombinera analytiskt arbete med kunddialog och affärsförståelse. Du uppskattar att arbeta med komplexa tekniska frågeställningar och att tillsammans med andra ta fram lösningar som fungerar i praktiken.
Samtidigt är du bekväm i en roll där du behöver förklara, presentera och argumentera för tekniska lösningar - både internt och externt. Du tycker om att samarbeta med flera funktioner och att bidra med din tekniska kompetens i ett större sammanhang.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom mekanik, hydraulik, hydrodynamik eller motsvarande tekniskt område

God teknisk analytisk förmåga

Förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Erfarenhet av teknisk försäljning eller kundnära tekniska roller

Meriterande

Erfarenhet från marin industri

Erfarenhet av teknisk försäljning eller kundnära tekniska roller

Erfarenhet av hydrodynamik eller framdrivningssystem

Kunskaper i fler språk än engelska

Som person är du
Du är en person som trivs med att arbeta lösningsorienterat i tekniskt komplexa miljöer. Du har förmågan att analysera behov, väga olika alternativ mot varandra och omsätta tekniska krav till tydliga och genomförbara lösningar.
Du arbetar strukturerat och metodiskt, men är samtidigt kommunikativ och samarbetsinriktad i dialogen med både kunder och kollegor. Som lagspelare delar du gärna med dig av din kunskap, bygger relationer och bidrar till teamets gemensamma mål.
Vi erbjuder

Flexibla arbetstider och kollektivavtal med möjlighet till visst distansarbete

Friskvårdsbidrag och extra stöd för motionslopp

Arbetstidsförkortning

Subventionerad lunch i personalmatsal och tillgång till gym

Föräldralön och förmånliga försäkringar

Om företaget
KONGSBERG är en global teknologikoncern med en tvåhundraårig historia av innovation. Vi har vårt huvudkontor i Kongsberg, Norge, och verksamhet i 35 länder. Vi tror att mångfald är vår styrka och främjar en inkluderande kultur som skapar utrymme för olika perspektiv och idéer.
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 370 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren 076-307 10 29 eller Daniel Wallström 073-725 79 05.
Välkommen in med din ansökan senast 29/3.

