Technical Project Lead - Product Integration & Validation
2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
I det här uppdraget ansvarar du för produktens tekniska leverans med fokus på integration och verifiering i en embedded-miljö. Du driver arbetet tvärfunktionellt och säkerställer att mjukvara, hårdvara och styrsystem fungerar tillsammans och att produkten uppfyller uppsatta krav.
Du samarbetar nära systemingenjörer, mjukvaruingenjörer, hårdvaruingenjörer och kvalitetsfunktionen för att hålla ihop leveranskedjan från krav till verifierad produkt.
ArbetsuppgifterAnsvara för produktens tekniska leverans genom hela leveranskedjan
Driva och samordna kravhantering
Planera och koordinera integration mellan mjukvara, hårdvara och controllers
Leda test- och verifieringsarbete för att säkerställa att krav uppfylls
Arbeta med kvalitetssäkring kopplat till integration och verifiering
Samverka med system-, mjukvaru- och hårdvaruteam samt kvalitetsfunktion
KravErfarenhet av teknisk leverans med ansvar för integration och verifiering
Erfarenhet av kravhantering
Erfarenhet av integration mellan mjukvara och hårdvara i embedded system
Erfarenhet av test och verifiering
