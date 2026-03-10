Technical Information Engineer
NDP IT AB / Supportteknikerjobb / Lund Visa alla supportteknikerjobb i Lund
2026-03-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker en Technical Information Engineer för att arbeta som teknikinformatör (skriva, redigera och granska). Technical information ingår i Integrated Logistics Support (ILS) så det är mediterande ifall du har erfarenhet från området och förståelse för de bakomliggande analyser och information.
Om uppdraget
Du utvecklar och designar interaktiva och digitala publikationer, samt trycksaker inom projekten. Dessa ska bl.a. beskriva handhavande och underhåll av produkter och tjänster. Du kommer ha många olika kontakter för att samla in information vilket ställer krav på din sociala och anpassningsbara förmåga.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper, är du nyfiken, driven och trivs med att arbeta i team - då tror vi att du kommer att passa på uppdraget!Kvalifikationer
• Ingenjör eller annan teknisk utbildning
• Minst 3 års erfarenhet från området teknisk Information
• Utmärkt svenska och engelska i tal och skrift
• XML, Adobe Illustrator, Acrobat Pro, Creo Illustrate
• Avancerad nivå inom Microsoft Office, Word och Excel
• Tjänsten innefattar arbete med XML i Uptime4 och du bör kunna någon form av XML och känner du till S1000D så är det en bonus.
Detaljer:
Startdatum är indikativt
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö/lund
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linapersson.ndp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Technical Information Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830) Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9789038