TechLead till Västtrafik

Vill du vara med och säkerställa att hundratusentals människor får rätt trafikinformation - i rätt tid? Som TechLead i team TDB på Västtrafik i Göteborg blir du en nyckelperson i utvecklingen av de system som planerar och driver kollektivtrafiken i Västsverige. Här arbetar du i skärningspunkten mellan teknik, arkitektur och samhällsnytta.
Dina arbetsuppgifter
Som TechLead driver du både teknisk utveckling och arkitekturellt ledarskap. Du arbetar nära leverantörer, interna team och olika intressenter.
I rollen ingår att:
• Utveckla och förvalta Trafikdatabasen med kringsystem och tjänster
• Säkerställa kvalitet genom granskning, test och produktionsuppföljning
• Delta i kravställning, planering och specificering av ändringar
• Arbeta med integrationer och API-utveckling
• Bidra med lösnings-, mjukvaru- och integrationsarkitektur
• Vara mentor och kunskapsspridare i teamet
• Samarbeta med domän-, verksamhets- och enterprise-arkitekterPå längre sikt arbetar du också med omvärldsbevakning och målarkitektur - och bidrar till att forma framtidens system för trafikinformation.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har många års erfarenhet av databasutveckling och administration i komplexa system
• Har bakgrund som utvecklare och stark kompetens inom SQL Server
• Behärskar API-utveckling (Open API), integrationer och PowerShell
• Har erfarenhet av arkitekturmodellering i Sparx Enterprise Architect
• Har dokumenterad erfarenhet av trafikinformation och standarder inom nordisk kollektivtrafik (NOPTIS, Transmodel)Meriterande om du även har kunskap inom:
• Realtidssystem, PubTrans, Rebus eller Georg
• Trafiksystem och PIS (Passenger Information Systems)
• Continuous Delivery och Continuous IntegrationUtbildning:
• Bachelor inom Computer Science / Information Technology
• Du behärskar både svenska och engelska i tal och skriftOm IT-Trafikinformation
• Inom IT-Trafikinformation utvecklar och förvaltar vi systemstöd för planering och genomförande av kollektivtrafik. Vårt uppdrag är att leverera data och funktioner som gör resan enklare för resenärerna. Verksamheten består av tre delområden:
• Geografi - kartfunktioner, hållplatsdata, vägnät, gång- och cykelvägar
• Trafikdatabasen (TDB) - hjärtat i planeringen, där tidtabellsdata hanteras
• Realtid - "trafiken här och nu", inklusive fordonens positioner och störningshanteringSom TechLead får du en central roll i TDB-teamet, där du kombinerar hands-on utveckling med strategiskt arbete tillsammans med arkitekter, produktägare och leverantörer.
• Vad Västtrafik erbjuder
• En nyckelroll i utvecklingen av framtidens kollektivtrafiksystem
• Möjlighet att arbeta i strategiskt viktiga projekt med stor samhällspåverkan
• Ett kompetent team med fokus på backend och nära samarbete med app- och webbutveckling
• Hybridarbete (50/50) och en flexibel arbetsmiljö
• En arbetsplats där ditt tekniska ledarskap gör skillnad - på riktigtSom TechLead på Västtrafik blir du inte bara en del av ett team - du blir en arkitekt för framtidens resande.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
