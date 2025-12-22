Tech lead till Intraphone
Är du redo för en roll där du får driva teknisk modernisering, forma arkitektur och bidra till en produkt som gör verklig skillnad i människors vardag?
Intraphone utvecklar en digital plattform som används inom hemtjänst och personlig assistans för planering, dokumentation och kommunikation i realtid. Deras lösning används av tiotusentals användare varje dag och spelar en viktig roll i att förenkla arbetsflöden, öka kvaliteten och stödja verksamheter som ofta tar sina första steg i digitalisering.
Nu söker vi en Tech Lead som vill leda moderniseringen av plattformen, driva övergången till Spring Boot och bidra till en långsiktig, hållbar arkitektur. Du kliver in i ett erfaret, prestigelöst team där teknikvalen du gör får direkt påverkan på både produktens utveckling och användarnas vardag.
Vad kommer du att göra?
I rollen som Tech Lead hos Intraphone får du ett brett och affärsnära ansvar där du leder tekniska beslut, arbetar nära produktägare och teamet, och sätter den tekniska riktningen framåt. Du är tillräckligt nära koden för att förstå detaljerna och kunna stötta utvecklarna, samtidigt som du driver modernisering och vidareutveckling av plattformens arkitektur.
Du kommer bland annat att:
Driva migreringen av backend till Spring Boot och forma den framtida arkitekturen
Modernisera och förenkla plattformen samt vidareutveckla befintliga system
Ta fram och förbättra API:er och gemensamma tekniska riktlinjer
Vara en teknisk ledstjärna för teamet och stötta i kunskapsöverföring - särskilt inom Spring Boot
Till viss del arbeta hands-on i koden, men med primärt fokus på helhet, riktning och teknikledning.
Vem söker vi?
Vi tror att du idag är lead developer eller technical lead - eller en erfaren utvecklare som vill ta nästa steg mot ett bredare tekniskt ansvar. Du är van vid att fatta beslut, ta ansvar för teknisk riktning och samtidigt förstå hur förändringar påverkar helheten i en produktmiljö.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av Java och Spring Boot, gärna även från migreringsarbete
Har bred förståelse för hur backend, frontend och app samverkar i en produktmiljö
Har erfarenhet av container- och deploymiljöer samt moderna utvecklingsprocesser
Har förmåga att coacha andra utvecklare och driva tekniska vägval
Har övergripande förståelse för tekniker som React och Android/Kotlin
Har vana av att arbeta i Linux- och open source-baserade miljöer
Som person är du kommunikativ, prestigelös och trygg i dialogen med både teknik och verksamhet. Du tar ansvar, delar gärna med dig av din kunskap och trivs i en miljö där man samarbetar tätt och har stor frihet under ansvar.
Lär känna Intraphone!
Intraphone är ett samhällsdrivet e-hälsoföretag som utvecklar digitala verktyg för hemtjänst och personlig assistans. Plattformen används för planering, rapportering och kommunikation i realtid - med stöd för bl.a. BankID-inloggning och AI-baserad transkribering. Många kunder har aldrig digitaliserats tidigare, och Intraphones lösningar har gjort stor skillnad i deras vardag.
Teamet består av 22 personer och präglas av öppenhet, humor och en genuin vilja att bygga något viktigt tillsammans. Med gemensamma luncher, AW:s, hackathons och tech-talks skapas en miljö där man trivs, utvecklas och har kul på jobbet.
