Tech Lead
2026-03-25
UPPDRAGSBESKRIVNING
Uppdrag som Senior Software Engineer med Tech Lead-ansvar för SPM-teamet. I denna roll blir du den tekniska hjärnan bakom införandet. Du kommer inte bara att konfigurera och utveckla, utan också sätta design, guida andra software engineers och säkerställa best practice.
Ansvar
Arkitektur & Design: Ansvara för den tekniska designen av ServiceNow SPM.
Utveckling & Konfiguration: Utveckla avancerade lösningar, vid behov även skriva skript (JavaScript) och integrera ServiceNow med externa system via API:er.
Teknisk Ledning: Agera mentor för junior software engineer, genomföra code reviews och säkerställa att utvecklingsteamet följer "best practices" och plattformsstandarder.
Intressenthantering: Samarbeta med processägare och verksamhet för att översätta affärskrav till tekniska lösningar.
Införande: Driva plattformen från design genom implementering till produktionssättning. Aktivt samarbeta med bankens leveranspartner under implementationen och ta ett helhetsansvar i teamets arbetsströmmar - inklusive enhetstestning, byggande av ATF:er, teknisk dokumentation och kvalitetssäkring av leveranser.
Främja Standardisering: Du kommer ansvara för att banken i största möjliga mån använder ServiceNows standardfunktionalitet (Out-Of-The-Box). Du ska utmana proaktivt krav som kräver specialanpassningar för att säkerställa plattformens långsiktiga uppgraderingsbarhet.
Designsamverkan: Du ska arbeta i nära dialog med bankens plattformsarkitekt. Innan några avsteg görs från standard eller komplexa arkitektoniska ändringar genomförs, ansvarar du för att förankra och stämma av lösningen för att säkra plattformens integritet.
Del av ett agilt team: SPM kommer att drivas som ett eget nystartat team och omfattar Agile Product Owner och Software engineer vilka du som tech lead kommer att ha ett nära samarbete med. En viktig del är att stötta software engineer rollen i teamet med lösningsdesign samt best practice.
Exempel ansvarsområden
Tech lead ansvar för ServiceNow inom SPM-domänen
Framtagande, dokumentation och förankring av arkitekturella riktlinjer och designbeslut
Stöd i design och kvalitetssäkring av SPM-processer och lösningar i ServiceNow
Säkerställande av efterlevnad av plattformsstandarder, arkitekturprinciper och CSDM
Deltagande i plattformsövergripande arkitekturdialoger och samverkan mellan olika ServiceNow-områden
Rådgivning till program, teknik- och verksamhetsroller i SPM-relaterade frågor
Coacha/stötta software engineer inom teamet
KOMPETENSKRAV
Strategiskt Tänkande: Du har en djup förståelse för värdet av att minimera kundanpassningar ("customizations"). Du kan argumentera för varför en standardlösning är bättre än en specialbyggd, även när verksamheten pressar på för specifika unika behov.
Samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i ett tajt team där beslut fattas gemensamt och ser avstämningar med plattformsarkitekten som en naturlig del av ditt kvalitetssäkringsarbete.
Flerårig erfarenhet av ServiceNow-plattformen
Dokumenterad, praktisk erfarenhet av SPM i ServiceNow
Erfarenhet av att arbeta som tech lead eller ledande specialist i ServiceNow-införandeprojekt eller relevanta förvaltningsuppdragKunskap och praktisk erfarenhet av Common Service Data Model (CSDM) och dess tillämpning i ServiceNow
God förståelse för hur standardlösningar (Out-Of-The-Box) används för att minimera teknisk skuld
Förmåga att arbeta konsultativt i komplexa program- och samverkansmiljöer
Svenska och engelska i tal och skrift.
Erforderliga ServiceNow-certifieringar:
CSA - Certified System Administrator
Ett eller flera relevanta CIS-certifikat (Certified Implementation Specialist), gärna CIS-SPM.
Meriterande krav
Ytterligare ServiceNow-certifieringar, exempelvis CIS - Data Foundation (DF) eller relevanta microcertifieringar
Tidigare uppdrag eller motsvarande relevant erfarenhet från bank- eller finanssektorn
Tidigare uppdrag eller motsvarande relevant erfarenhet från self-hosted ServiceNow
Erfarenhet av arbete med SPM i större organisationer
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
