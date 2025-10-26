Teaterpedagog och handledare
Lunds Fontänhus / Pedagogjobb / Lund Visa alla pedagogjobb i Lund
2025-10-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Fontänhus i Lund Publiceringsdatum2025-10-26Om företaget
Lunds Fontänhus är en idéburen och politiskt obunden verksamhet som vänder sig till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi är en del av den internationella Fontänhusrörelsen - en arbetsinriktad gemenskap där medlemmar och handledare arbetar sida vid sida i vardagen.
Hos oss står människans rätt till delaktighet, utveckling och gemenskap i centrum. Här arbetar handledare och medlemmar tillsammans inom olika arbetsenheter - från kök till media, administration, teater, jobb och studier. Med drygt 750 aktiva per år och ett dagligt deltagande på runt 130 personer är vi en viktig del av mångas vardag. Vårt arbete genomsyras av hopp, respekt och framtidstro med fokus på stärkt hälsa, livskvalitet och vägar tillbaka till arbete och studier. Om tjänsten
Vi söker en teaterpedagog med social kompetens till Fontänteatern, som driver tre integrerade delar av vår kulturverksamhet:
TUR - Teaterunderstödd rehabilitering
Informatörsverksamhet
Effektstödet för metodspridning av TUR
Du blir en del av ett engagerat team av handledare och teaterpedagoger som tillsammans med enhetens medlemmar utvecklar och sprider teater som verktyg för återhämtning, delaktighet och samhällspåverkan.
1 TUR - Teaterunderstödd rehabilitering
I TUR arbetar du sida vid sida med medlemmar i en arbetsinriktad dag där teater utgör en stor del av vardagen. Processen följer fyra faser: Utbildning, Produktion, Repetition och Föreställning.
Du handleder i övningar, manusarbete, grupprocesser och sceniska presentationer - men arbetar också tillsammans med medlemmar med allt annat som krävs för att driva en teaterenhet: planering, marknadsföring, samarbeten, reach-out, medlemsstöd, samtal, städning och arbetsmiljö.
Genom ditt arbete skapas en miljö där medlemmar kan uttrycka sig, växa och återhämta sig genom skapandet.
2 Informatörsverksamhet
Du arbetar tillsammans med kollegor och medlemmar för att vidareutveckla och sprida kreativa arbetsplatsutbildningar som ökar förståelsen för psykisk ohälsa och inkludering i arbetslivet.
Utbildningarna innehåller forumspel och värderingsövningar. Du har nära kontakt och arbetar uppsökande mot både arbetsgivare och medlemmar (informatörer) för att skapa en positiv och lärande upplevelse.
3 Effektstödet - Nationell metodspridning
Tjänsten omfattar även arbete inom det nationella Effektstödet för TUR som är ett Arvsfondsprojekt. Du utvecklar och förmedlar metodmaterial, utbildningar och workshops för andra Fontänhus och studiecirklar i Sverige, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Dina arbetsuppgifter
Du driver teaterverksamheten inom Lunds Fontänhus, tillsammans med medlemmar och kollegor. Arbetet omfattar såväl konstnärliga som pedagogiska och praktiska delar, där teatern fungerar som verktyg för gemenskap och återhämtning i vardagen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Leda och planera skapande teaterprocesser inom TUR - Teaterunderstödd rehabilitering
• Handleda grupper och individer i sceniskt arbete, gestaltning och berättande
• Vidareutveckla och genomföra utbildningar inom informatörsverksamheten, med inslag av forumspel och reflektion
• Delta i nationell metodutveckling och spridning av TUR-modellen inom Effektstödet
• Bidra till planering, marknadsföring och samverkan
• Stödja medlemmar i vardagen genom medlemsstöd och reach-out
• Delta i Fontänhusets gemensamma sociala program, arbetsmiljöarbete och kollektiva stödstruktur
Vi söker dig som
Har utbildning eller erfarenhet inom teaterpedagogik, drama eller scenkonst
Har erfarenhet av att leda grupper och arbeta med människor i olika livssituationer
Har förståelse för psykisk ohälsa och återhämtningsinriktat arbetssätt
Är trygg i att leda skapande processer och bygga tillit och struktur
Tycker om att arbeta team-baserat och prestigelöst med kollegor och medlemmar
Har ett kreativt och reflekterande arbetssätt, och kan kommunicera tryggt i både grupp och enskilda möten
Delar Fontänhusets värdegrund om delaktighet, jämlikhet och mänsklig utveckling
Ansökan
Skicka CV och kort personligt brev (i en fil) till ansokan@lundsfontanhus.se
Märk ansökan: Teaterpedagog
Intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Kollektivavtal via Fremia-Unionen tillämpas
12 månaders projekttjänst med möjlighet till förlängning
Välkommen till en meningsfull, skapande och människonära arbetsplats - där teater, gemenskap och återhämtning möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: ansokan@lundsfontanhus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teaterpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Fontänhus
Magle Stora Kyrkogata 5 (visa karta
)
223 50 LUND Jobbnummer
9574558