Teamorienterad speciallärare till Futurum
2025-11-15
Om arbetsplatsen
Futurum F-9 är är en omtyckt skola som ligger i utkanten av Bålsta i Håbo kommun.
Skolan har ca 1050 elever och är Håbos största grundskola.
Skolan har kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Skolans speciallärare och förstelärare leder tillsammans med rektor vidareutvecklingen av undervisningen på skolan.
- Vi vill ge eleverna en trygg, harmonisk och kunskapsutvecklande skolgång.
- Vi vill att våra elever ska ha roligt i skolan.
- Futurum F-9 ska vara en skola att trivas i.
Vi har höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. Hos oss står tillgängligt lärande i fokus. Tillgänglighet när det gäller den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det innebär att alla elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön under hela dagen. Tillsammans med elev och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt lärande och en elevanpassad miljö.
Vi söker nu en erfaren speciallärarlärare i ämnet svenska.
Motiveras du av att skapa pedagogiska lärmiljöer?
Som speciallärare arbetar du både med övergripande elevhälsofrågor och har undervisning för elever i behov av särskilt stöd. I det övergripande arbetet ingår bland annat stöd; coachning och handledning av pedagoger enskilt eller i grupp utifrån elevers olika behov. Du samarbetar med arbetslagen, planerar, genomför och följer upp undervisningen med elever i behov av särskilt stöd. Tillsammans med övriga speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska, biträdande rektor och rektor ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar till teamets utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med flera års erfarenhet av arbetet och med mycket goda kunskaper i ämnet svenska. Du har god erfarenhet av arbete med tillgängligt lärande och pedagogiska lärmiljöer. Det är meriterande om du har erfarenhet av UDL- universal design for learning.
Som person är du trygg i dig själv och in lärarroll, prestigelös och lösningsfokuserad. Du är en god förebild, ser möjligheter och bidrar till skolans utveckling. Du är självständig och kan också leda och motivera andra. Ditt arbete är effektivt och strukturerat och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta och skapa relationer med elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar därför ditt budskap till mottagaren. Du lägger stor vikt vid att arbeta mot mål och att nå resultat.
God kompetens i digitala verktyg i undervisningen samt personlig lämplighet är något vi lägger särskilt stor vikt vid i vårt urval.
Känner du igen dig i beskrivningen! Vi kommer göra ett löpande urval - vänta därför inte att skicka in din ansökan
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
