Teamledare till våra logistikkunder i Norrköping
2025-11-17
Vill du leda i verksamheter där du får göra verklig skillnad? Som interim ledare på Pokayoke kliver du in i verksamheter där något behöver förändras, lyftas eller struktureras. Du blir en nyckelspelare i affärskritiska uppdrag ute hos våra kunder och samtidigt en självklar del av vårt starka team av erfarna ledare. Om tjänsten Hos oss är du anställd som interim ledare men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder runt om i Norrköping. Det ger dig en unik möjlighet att se många olika verksamheter, bidra till förbättringar i deras vardag och samtidigt utvecklas tillsammans med andra ledare i Pokayoke-teamet. Vi tror att tufft är utvecklande, att omöjligt bara är en utmaning och att dialog alltid bygger på öppenhet. Du trivs i roller där du leder andra genom förändring, får verksamheter att prestera på nya nivåer och bygger engagemang i dina team. Med ett coachande ledarskap ser du till att medarbetare växer och att ni tillsammans når resultat. Som interim ledare hos oss kan dina uppdrag variera från att stötta en etableringsfas i ett nytt lager till att optimera drift, bemanning och processer. Oavsett uppdrag arbetar du nära kunden och deras team, samtidigt som du alltid har Pokayoke-gemenskapen i ryggen. Vem vi söker
En tydlig ledarprofil med erfarenhet av att driva team i logistik- eller produktionsmiljö
En förändringsledare med skarpt öga för förbättringar och optimeringar
En kommunikativ ledare som skapar engagemang
Snabb på att förstå kundens affär och kritiska processer
Prestigelös, transparent och tydlig i ditt ledarskap
Trivs i en dynamisk vardag, både operativt i verksamheten och i mötesrummet
Varför Pokayoke? Hos oss blir du en del av ett team av seniora interimistiska ledare som utvecklas tillsammans och stöttar varandra. Vi är ett bolag som ser dig, ger dig frihet under ansvar och samtidigt erbjuder en stark gemenskap. Rollen innebär variation, puls och tillgång till unika uppdrag du inte hittar någon annanstans. Här får du både växa i din roll och bidra till att utveckla logistik i Sverige. Anställning Som interim operativ ledare är du anställd hos oss på Pokayoke och arbetar i uppdrag hos våra kunder. Vi är en snabbfotad organisation som värdesätter kultur, samarbete och vi-känsla. Även när du är ute på uppdrag är du alltid en självklar del av vårt team. Hos oss får du se mycket, lära mycket och skapa verklig skillnad för våra kunder, för ditt ledarskap och för Pokayoke som bolag. Placering och ansökan Tjänsten är placerad i Norrköping och är en tillsvidareanställning med provanställning.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
. Ansök nu och bli en del av ett företag som förändrar hur logistik utvecklas i Sverige. Ersättning
