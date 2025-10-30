Teamledare till HVB Nova
2025-10-30
Dina arbetsuppgifter
HVB Nova, inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad, är inte ett vanligt HVB. Vi arbetar med flera olika målgrupper under samma tak - ensamkommande ungdomar, ungdomar som behöver extra stöd utifrån miljö eller omsorg, transitungdomar och akutplacerade. Det är ett högt tempo dygnet runt och man vet aldrig om man har lika många ungdomar i huset när man kommer in till jobbet som när man lämnade.
Som teamledare är du en naturlig del av det dagliga livet på boendet och ditt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa att det operativa arbetet flyter på och att skapa goda förutsättningar för arbetsgruppen. Dina arbetsuppgifter är allt ifrån att stötta i behandlingsarbete, följa upp insatser, ge stöd och råd till ungdomar, vägledning och handledning till såväl nya som erfarna pedagoger i det dagliga arbetet. Du är delaktig i att skapa samt upprätthålla rutiner och processer i det dagliga arbetet. Det kan också hända att du exempelvis får väcka ungdomar, vara med på husmöten eller förbereda mat till femton hungriga barn.
I nära samarbete med sektionschef följer du upp verksamhetens mål och resultat samt driver kvalitets- och utvecklingsarbetet framåt. I rollen som teamledare är också samverkan med andra delar inom socialtjänsten och andra viktiga aktörer central.
För att främja kontinuitet mellan dag- och nattjänster samt bidra till en god arbetsmiljö för samtliga anställda är arbetstid förlagd till 07.00 - 15.30 måndag till fredag, samt, vid behov, enstaka kvällar. I den mån verksamheten tillåter erbjuder vi flexibel arbetstid.Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten hos oss vill vi att du har en relevant högskoleexamen, alternativt annan utbildnings- eller yrkesbakgrund som arbetsgivaren anser lämplig. Du behöver ha flerårig erfarenhet av att arbeta med psykosocialt förändringsarbete riktat mot ungdomar och du talar och skriver obehindrat på svenska. Du har kunskaper och erfarenhet av dokumentation, gällande lagstiftning (SoL & LVU), sekretesshantering samt att genomföra och följa upp insatser. Tjänsten förutsätter att du har giltigt B-körkort (manuell).
Har du tidigare erfarenhet av arbete i en samordnande roll, arbeta med ensamkommande, missbruk eller ungdomar med eget beteende är detta meriterande. Meriterande för tjänsten är även andra relevanta utbildningar inom området som tex ART, A-CRA och Connect.
Viktiga personliga egenskaper för uppdraget:
• Du är självgående, ansvarstagande och strukturerad samt att du har förmåga att prioritera och fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna.
• Du är lyhörd, reflekterande och arbetar för att skapa ett gott arbetsklimat och bidrar till en öppen dialog.
• Det är avgörande att du är trygg och stabil i dig själv, även i mer utmanande situationer.
Om arbetsplatsen
HVB Nova har 15 permanenta platser för ungdomar mellan 13 - 21 år, två akutplatser samt reserverade platser för transitungdomar. Våra uppdrag kommer från kollegorna på myndighetssidan och vi arbetar strukturerat med ungdomarna utifrån deras olika behov. Vi tar emot både pojkar och flickor och vi erbjuder självständighetsträning, omsorg och behandling. Vi vill skapa trygghet som möjliggör positiva förändringar i den unges liv.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 8 december eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
