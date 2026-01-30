Teamledare till Förvaltningsprocessenhet i Göteborg
2026-01-30
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du en skicklig jurist med ett intresse för ledarskap?
Vi söker teamledare till Förvaltningsprocessenhet i Göteborg.
Som teamledare inom förvaltningsprocess erbjuds du goda möjligheter att utvecklas i din ledarroll. Vi erbjuder ett kvalificerat juridiskt arbete med stor omväxling. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teamledare företräder du arbetsgivaren och stödjer närmaste chef i det operativa ledningsarbetet på enheten. Det innebär att du fördelar resurser, samordnar och följer upp teamets dagliga arbete och rapporterar löpande till enhetschefen. Genom ett coachande förhållningssätt vägleder du medarbetarna i teamet mot resultat och måluppfyllelse och säkerställer att rutiner följs. Du driver arbetet med att ständigt förbättra metoder och arbetssätt. Som teamledare medverkar du till att enheten har bra förutsättningar i form av en utvecklande arbetsmiljö, rätt kompetens, rimlig arbetsbelastning, tydliga mål och en god planering.
I din roll fungerar du också som beslutsfattare i brådskande ärenden om verkställighetshinder som kommer in till enheten. I arbetet ingår att överpröva Polismyndighetens beslut om avvisning och återreseförbud och andra ärendetyper. Arbetstempot är tidvis intensivt och du behöver ofta fatta beslut under tidspress.
Personliga kompetenser
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare har du förmåga att kunna skapa engagemang och delaktighet samt arbetar bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Som teamledare kommunicerar och löser du konflikter på ett konstruktivt sätt, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Ibland fattar du snabba beslut och agerar utifrån dessa trots begränsad information eller svåra omständigheter.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
- Juristexamen
- Aktuell erfarenhet av flera års kvalificerat juridiskt arbete inom migrationsrätt
- Erfarenhet av arbete inom förvaltningsrätt, sekretess och förvaltningsprocessrätt
- God kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriter
- Erfarenhet av arbete i ledande roll
- Ledarskapsutbildning
- Erfarenhet av arbete vid migrationsdomstol eller processvana förvärvat på annat sätt
- Erfarenhet av coachande ledarskap
- Erfarenhet av att leda i förändring
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Göteborg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Övriga villkor: Läs mer om våra förmåner och uppdraghttps://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 13 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
