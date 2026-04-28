Teamledare IT-Support - Oskarshamn
2026-04-28
Om rollen
Vi söker en engagerad och strukturerad teamledare till en av våra kunder inom fordonsindustrin, placerad i Oskarshamn. Du tar ansvar för IT-supporten inom produktionsmiljön, leder teamet i det dagliga arbetet och är huvudkontakt för produktionsenheterna. Du ser till att kritiska IT-system fungerar stabilt och samarbetar nära produktion, teknik och IT för att förbättra arbetssätt och processer.
Dina huvuduppgifter
Leda och stötta supportteamet i det dagliga arbetet
Vara huvudkontakt för intressenter inom produktionens värdeflöden
Säkerställa stabil drift av produktionskritiska IT-system
Översätta verksamhetens behov till tydliga krav för IT-tekniker
Planera och beskriva behov av IT- och operativ kapacitet
Stötta med ekonomisk uppföljning och kostnadsbalansering
Följa upp KPI:er och statistik för att driva förbättringar
Vara kontaktperson vid produktionsstopp och incidenter
Driva och delta i lokala förbättringsinitiativ och IT-projekt
Vi söker dig som har
Erfarenhet av IT-support, IT-drift eller liknande teknisk miljö
Förståelse för produktionsprocesser, gärna från tillverkningsindustrin
Erfarenhet av ledarskap, teamkoordinering eller intressenthantering
Förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska krav
Bakgrund inom IT, Business Analytics eller liknande område
Vana att arbeta med data, KPI:er och analys
God datorvana och säker användare av IT-verktyg och system
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du är en person som
Trivs med att kombinera ledarskap med praktiskt, operativt arbete
Kommunicerar tydligt och bygger starka relationer med både användare och IT-kollegor
Tar initiativ, prioriterar effektivt och behåller lugnet vid incidenter
Arbetar självständigt och driver förbättringar proaktivt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7652931-1972384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavana IT AB
(org.nr 556924-2976), https://careers.tavana.se
Sandåsavägen 7 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Arbetsplats
