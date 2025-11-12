Teamledare HSV och Libby gruppbostad
Täby Kommun / Chefsjobb / Täby Visa alla chefsjobb i Täby
2025-11-12
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Hej, du där! Är du redo att ta steget in i en riktigt betydelsefull roll där du kan påverka varje dag? Avdelning funktionsnedsättning, egen regi söker nu engagerade teamledare. Tillsammans bygger vi en verksamhet av god kvalitet, och du blir en viktig del av vår resa.
Om Täby kommun
Hos oss på Täby kommun får du en plats där utveckling står högt på agendan. Arbetsmiljön präglas av samarbete och teamwork, där gemensamma värderingar och rutiner är fundamentet för vår kultur. HSV är avdelningens hälso- och sjukvårdsenhet i egen regi och på Libby gruppbostad enligt LSS bor personer med omfattande behov kopplat till hälso- och sjukvård.
Din roll
Som teamledare kommer du att i nära samråd med enhetschef leda och fördela det dagliga arbetet med fokus på god kvalitet. Du förväntas bedriva arbetet resurseffektivt utifrån gällande styrdokument, metoder, gemensamma mål och specifika uppdrag.
Teamledaren ansvarar för arbetet med schema, bemanning, inköp och beställningar. Du kommer att vara enhetschefen behjälplig med exempelvis delar av rekryteringsarbetet, statistik, underlag, nyckeltal samt som superanvändare i enhetens olika verksamhetssystem.
För att lyckas i rollen krävs goda kunskaper inom sjukvård och omvårdnad. Du bör ha relevant utbildning inom hälso- och sjukvård, exempelvis skyddad yrkestitel för undersköterska eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Du behöver ha arbetslivserfarenhet av somatisk sjukvård och har du erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är det meriterande. Du samverkar med övriga teamledare och är en resurs för hela verksamhetsområdet.
Teamledarens arbetstid förläggs efter verksamhetens behov och i arbetet ingår även brukarnära arbetsuppgifter och innefattar tjänstgöring var tredje helg. Publiceringsdatum2025-11-12Profil
Krav för tjänsten:
• skyddad yrkestitel för undersköterska eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Meriterande för tjänsten:
• Har erfarenhet/kunskap i Medvind.
• Besitter erfarenhet av arbetsledning och administration.
Utöver ansvar för arbetsledning och administration behöver du ha:
• Gedigen kunskap om arbete med personer med omfattande stödbehov både kopplat till sin funktionsnedsättning och till hälso- och sjukvård.
Vi värdesätter även din samarbetsförmåga och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande är kunskap/erfarenhet om välfärdsteknink.
Vad vi erbjuder
Täby kommun är inte bara en arbetsplats, utan en meningsfull plats att utvecklas på. Med oss kan du räkna med:
• En tillsvidareanställning på heltid där du kan låta din roll växa och forma den efter krav och ambitioner.
• Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling för att maximera din potential.
• Friskvårdstillägg om 2500 kronor.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift. Du behöver kunna tala, läsa, dokumentera och förstå instruktioner på svenska.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister, välj "kontrollera egna uppgifter". Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är 100 % och har en veckoarbetstid på 38,25 timmar. Tjänsten innebär arbete dag, kväll och var tredje helg.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Vill du göra skillnad för Täbybor med funktionsnedsättning - Täby kommun (taby.se)
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Marina Egusquiza marina.egusquiza@taby.se 08-555 590 00 Jobbnummer
9600684