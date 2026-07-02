Teamledare/Arbetsledare inom lokalvård
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2026-07-02
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Teamledare/Arbetsledare inom lokalvård – Behovsanställning
Vi söker en engagerad och ansvarstagande Teamledare/Arbetsledare inom lokalvård för en behovsanställning.
I rollen kommer du att leda och stötta våra städteam samt säkerställa att arbetet håller hög kvalitet. Du arbetar både operativt ute hos kund och ansvarar för planering och uppföljning av det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i våra städteam.
Utföra flyttstädning och kontorsstädning.
Säkerställa att städningen utförs enligt våra kvalitetskrav.
Ansvara för checklistor och kvalitetskontroller.
Introducera och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Vara en positiv förebild och bidra till ett gott samarbete i teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård, gärna inom flyttstädning och kontorsstädning.
Har god ledarskapsförmåga och kan motivera och leda andra.
Talar och skriver svenska.
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Kan arbeta flexibelt vid behov.Kvalifikationer
B-körkort.
Tillgång till egen bil.
Goda kunskaper i svenska.
Vi erbjuder ett varierande arbete med stort eget ansvar och möjligheten att arbeta tillsammans med ett engagerat team.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: jobb@glansgbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TL städ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glans GBG AB
(org.nr 559580-2892), https://www.glansgbg.se
417 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990341