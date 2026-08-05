Fältsekreterare Med Uppdrag Som Sspf-Koordinator
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Ronneby Visa alla socialsekreterarjobb i Ronneby
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygghet och framtidstro för Ronnebys barn och unga?
Nu söker vi en engagerad och driven fältsekreterare med riktat uppdrag som SSPF-koordinator till vår fältgrupp. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att kombinera relationsskapande arbete nära ungdomar med ett samordningsansvar inom SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).
Hos oss får du vara med och utveckla det förebyggande arbetet i Ronneby kommun och göra verklig skillnad för barn, unga och deras familjer.
Om uppdraget
Syftet med SSPF-arbetet är att genom tidig samverkan förebygga att barn och unga utvecklar normbrytande beteenden, hamnar i kriminalitet, skadligt bruk eller på annat sätt riskerar en ogynnsam utveckling. Genom ett nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet skapar vi förutsättningar för samordnat och individanpassat stöd.
Som fältsekreterare arbetar du uppsökande och relationsskapande i ungdomars vardag, samtidigt som du har ett samordnande ansvar för kommunens SSPF-arbete. Rollen innebär både individnära arbete och utvecklingsarbete på gruppnivå.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att:
Som fältsekreterare:
• Skapa kontakt och bygga förtroendefulla relationer med ungdomar i deras egna miljöer.
• Arbeta uppsökande på skolor, fritidsgårdar, offentliga platser och digitala arenor.
• Hålla enskilda ungdomssamtal och leda gruppverksamheter.
• Verkställa ungdomstjänster.
• Genomföra förhandsbedömningar.
• Bidra till att utveckla kommunens förebyggande sociala arbete.
Som SSPF-koordinator:
• Initiera, planera, leda och följa upp SSPF-möten.
• Motivera barn, unga och vårdnadshavare att delta i samordnade insatser.
• Samordna insatser mellan socialtjänst, skola, polis, fritidsverksamhet och andra samverkansparter.
• Genomföra kartläggningar, uppföljningar och utvärderingar.
• Utveckla, implementera och kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt inom SSPF.
Hos oss får du
• Vara med och utveckla en modern, tillgänglig och förebyggande socialtjänst.
• Arbeta i ett engagerat team med hög kompetens och stark gemenskap.
• Möjlighet att påverka och utveckla kommunens SSPF-arbete.
• Goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Arbeta i en verksamhet där samverkan och innovation värderas högt.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans gör vi skillnad för Ronnebys ungdomar.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har:
• Socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänstens öppenvård, förebyggande arbete eller fältverksamhet.
• God digital kompetens och dokumentationsvana.
• B-körkort.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har:
• Erfarenhet av SSPF-samverkan.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
• Erfarenhet av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.
• Utbildning inom MI, KBT, skadligt bruk/beroende eller kriminalitet.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara:
• Relationsskapande och förtroendeingivande.
• Självständig och strukturerad.
• Initiativrik och lösningsorienterad.
• Kommunikativ med god samarbetsförmåga.
• Flexibel och trygg i att möta människor i olika miljöer och situationer.
• Engagerad i barn och ungas utveckling och välmående.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337991-2026-71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Petter Augustsson petter.augustsson@ronneby.se +46457618490 Jobbnummer
10022304