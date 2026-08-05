Myndigheten för vård- och omsorgsanalys söker en ekonomiansvarig
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2026-08-05
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Vill du arbeta på en oberoende myndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.
Vi söker nu en utvecklingsinriktad ekonomiansvarig som vill arbeta brett med ekonomifrågor nära verksamhet, ledning och medarbetare i en mindre organisation, och bidra till myndighetens utveckling. Tjänsten är placerad vid förvaltningsavdelningen där de interna stödfunktionerna är samlade.
Om rollen
Som ekonomiansvarig arbetar du i en självständig och central roll i nära samarbete med förvaltningschefen, myndighetens övriga chefer och ansvarigfunktioner på förvaltningsavdelningen. Du arbetar brett mot hela myndigheten och stödjer verksamhet och ledning i ekonomiska frågor. Du är också föredragande i ekonomifrågor för myndighetens ledningsgrupp och styrelse.
Du ansvarar för budget, uppföljning och prognoser för hela myndigheten och en god intern styrning och kontroll av ekonomin. Du utvecklar och förvaltar de strukturer, processer, verktyg, styrdokument och rutiner som behövs för att säkerställa detta. Du arbetar med den löpande uppföljningen och ekonomihanteringen, fungerar som controller för projekten i vår analysverksamhet och ger stöd till cheferna i ekonomifrågor. Du ansvarar också för årsbokslut och resultatredovisning samt för att hålla ihop arbetet med årsredovisningen och kontakterna med revisorerna.
Vi köper ekonomi- och löneadministrativa tjänster från Statens servicecenter (SSC) och är så kallad fullservicekund hos dem. Det innebär att du arbetar i flera av de system som SSC tillhandahåller, såsom Agresso, Visma/Proceedo och Primula, och du ansvarar också för viss löpande redovisning och fakturahantering. Du ansvarar för kontakterna med SSC samt kravställer och följer upp den levererade kvaliteten på avtalade tjänster. I arbetsuppgifterna ingår också att hantera vissa avrop och inköp inom ekonomiområdet samt att ansvara för avtalen och kontakterna med leverantörerna.Publiceringsdatum2026-08-05Bakgrund
Vi söker dig som har
examen från universitet eller högskola med ekonomisk inriktning
flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från statlig eller annan offentlig verksamhet.
erfarenhet av arbete med ekonomistyrning i en mindre organisation med helhetsansvar för det ekonomiska området, inklusive budgetering, uppföljning, prognosarbete och arbete med de finansiella delarna i en årsredovisning, liksom erfarenhet av projektredovisning
Det är meriterande om du har
erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete, verksamhetsplanering, verksamhetslogik samt framtagande av mål för verksamheten och indikatorer för att följa upp effekter
god förståelse för villkoren för finansieringskällor så som anslag samt bidrag från regeringen för regeringsuppdrag
kunskaper om de systemstöd som SSC tillhandahåller till sina kundmyndigheter.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten, analytisk, ansvarstagande och självgående. Du vill bidra till att utveckla verksamheten inom ekonomiområdet. Du tar gärna egna initiativ och har förmåga och intresse för att självständigt driva såväl små som stora utvecklingsprojekt från start till mål.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa goda relationer och att sätta dig in i myndighetens verksamhet och behov. Du behöver också ha god förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du är bra på att samarbeta med andra och har en god kommunikativ förmåga. Du är pedagogisk och kan anpassa din kommunikation till olika personer i verksamheten.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Att arbeta hos oss
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt mångfald vad gäller etnisk, social och kulturell bakgrund.
Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete upp till två dagar per vecka.
Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag. Myndigheten har också en aktiv idrotts- och trivselförening som ordnar olika sociala aktiviteter under året.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Organisatorisk rapporterar du till förvaltningschefen.
Så ansöker du
Din ansökan med ett personligt brev och cv ska vara inkommen till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys senast den 19 augusti 2026, märkt med diarienummer 150/2026.
Inför rekryteringsarbetet har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Rebecca Wadell, tf förvaltningschef, 08-690 41 08.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Josefine Henäng, HR-generalist, 08-690 41 18.
Facklig kontaktperson för Saco är Maj Rodin, 08-690 41 77. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
(org.nr 202100-6412)
113 60 STOCKHOLM Kontakt
Hr-generalist
Josefine Henäng josefine.henang@vardanalys.se +4686904118 Jobbnummer
10022292