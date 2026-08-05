Stödassistent Natt till Lantmannavägen, Socialförvaltningen
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2026-08-05
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Lantmannavägens bostad med särskild service är ett LSS -boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Här arbetar vi för att skapa en miljö där inkludering, trygghet och självständighet är grunden i allt vi gör.
I verksamheten använder vi ett tryggt och låg affektivt bemötande, där vi skapar stabilitet och förutsägbarhet för barnen även under nattens timmar.
Boendet ligger på landsbygden. Om du inte bor i närheten behöver du ha körkort och tillgång till bil.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vaken natt med hjärta och ansvar
Som stödassistent på vaken natt är du trygg och närvarande vuxen. Du ansvarar för att skapa en lugn miljö, hantera eventuella behov som uppstår och bidra till att natten blir så trygg som möjligt.
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar en helhet för barnens vardag.
Vi söker dig som trivs i en varierad vardag, där bemötande, struktur och engagemang är centralt.
Som stödassistent arbetar du med att ge pedagogiskt, socialt och praktiskt stöd till personer i deras vardag. Målet är att stärka den enskildes självständighet, livskvalitet och delaktighet i samhället.
I rollen ingår bland annat att:
• Stödja individen i det dagliga livet utifrån genomförandeplan
• Motivera och skapa struktur kring aktiviteter, hälsa och social samvaro
• Samverka med anhöriga, kollegor och andra aktörer
• Dokumentera insatser i digitala system enligt gällande rutiner
• Arbeta utifrån ett låg affektivt bemötande och med individens behov i fokusKvalifikationer
Du som söker har ett genuint intresse för att arbeta med människor och god förmåga att skapa tillit och bygga relationer. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter olika individers behov och förutsättningar.
Vi ser också att du har:
• Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller barn- och fritid, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig, så som exempelvis 2-årig folkhögskoleutbildning till stödassistent på gymnasienivå.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort kan krävas beroende på verksamhet
För att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättning behöver du lämna registerutdrag.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där varje dag räknas och där du gör skillnad i någon annans liv. Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Orsander johanna.orsander@varberg.se +46709102867 Jobbnummer
10022305