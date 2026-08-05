Stadsövergripande processledare vårdsamverkan till enheten för kvalitet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Vill du vara med och utveckla samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?
Den nya socialtjänstlagen, omställningen till nära vård och ett ökat behov av samordning mellan huvudmän ställer nya krav på socialtjänstens samverkan med hälso- och sjukvården. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårdsamverkan för Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar inom individ- och familjeomsorgen.
Som processledare får du en central roll i det stadsövergripande utvecklingsarbetet. Du stödjer socialförvaltningarna i att utveckla gemensamma arbetssätt, processer och strukturer som stärker samverkan med hälso- och sjukvården och bidrar till en mer likvärdig och rättssäker socialtjänst.
Du blir en del av Enheten för kvalitet, en stadsövergripande stödfunktion för Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar inom individ- och familjeomsorgen. Vi utvecklar gemensamma processer, tar fram styrande dokument och stödjer verksamheterna i utvecklingsfrågor kopplade till socialtjänstprocessen. Enheten består av nio processledare och leds av en enhetschef.Dina arbetsuppgifter
Som processledare har du en central roll i utvecklingen av socialtjänstens arbete inom vårdsamverkan. Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära med att leda utvecklingsarbete, stödja de fyra socialförvaltningarna och skapa förutsättningar för en mer sammanhållen samverkan med hälso- och sjukvården.
I rollen ingår bland annat att:
processleda arbetsgrupper och samordna utvecklingsinsatser,
stödja verksamheterna i utvecklings- och samverkansfrågor,
identifiera utvecklingsområden och utveckla socialtjänstens arbetssätt inom vårdsamverkan,
implementera, följa upp och utveckla gemensamma processer, rutiner och överenskommelser,
representera socialförvaltningarna i nätverk, arbetsgrupper och samverkansforum,
analysera resultat samt ta fram rutiner, stöddokument, rapporter och beslutsunderlag.
I uppdraget ingår arbete med SIP, SAMSA, in- och utskrivningsprocessen, avvikelsehantering och andra gemensamma processer inom vårdsamverkan. Rollen innebär ett nära samarbete med stadens socialförvaltningar och dialog andra relevanta samverkansparter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen har du socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget. Du har god kunskap om vårdsamverkan och är väl insatt i arbetet med SIP och SAMSA samt hur samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård fungerar i praktiken.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och god kunskap om hälso- och sjukvården. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, exempelvis genom processledning, arbetsledning eller implementeringsarbete.
Som person är du driven och har ett genuint intresse för utveckling och förbättring. Du har förmåga att växla mellan ett strategiskt helhetsperspektiv och verksamhetsnära frågor och känner dig trygg i att driva utvecklingsarbete tillsammans med andra. Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med många olika aktörer i en komplex organisation. Eftersom rollen innebär både dialog, samordning och dokumentation har du mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Helena Belas Berntsson helena.belas.berntsson@socialhisingen.goteborg.se Jobbnummer
10022282