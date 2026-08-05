Erfaren jurist med inriktning mot arbetslivskrim. och välfärdsbrottslighet
Upphandlingsmyndigheten / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-08-05
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Upphandlingsmyndigheten har ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna i deras arbete att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet. Uppdraget innebär stora möjligheter att göra verklig skillnad inom detta viktiga område. Vi söker nu en eller flera erfarna jurister för att arbeta med detta uppdrag.
Vad ska du arbeta med?
I rollen ingår att arbeta med de komplexa juridiska frågor som kan uppstå i samband med offentliga affärer, med fokus på att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet. Här ingår att ge stöd och vägledning när det gäller förberedelse, genomförande och uppföljning av upphandlingar, exempelvis genom att ta fram vägledning, generiska avtalsklausuler och upphandlingskrav.
Tjänsten innebär även ansvar för att kvalitetssäkra myndighetens stöd till externa målgrupper. Du kan också komma att besvara remisser från regeringen och ta fram underlag som stöd till Regeringskansliet, utredningsväsendet och andra berörda aktörer. En del av uppdraget kan även vara att representera Upphandlingsmyndigheten i olika externa sammanhang och föreläsa vid konferenser och seminarier.
Regeringsuppdraget, som Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, är omfattande och innebär att vi i dialog med berörda aktörer ska erbjuda stöd till kommuner för att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet i alla delar av inköpsprocessen.
Stödet kan till exempel bestå av erfarenhetsutbyte och metodstöd. Det ska inkludera rådgivning om hur avtal kan avslutas, hur onormalt låga anbud kan hanteras, vilka arbetsrättsliga villkor som kan ställas samt åtgärder och stöd för kommunal inköpssamverkan.
Verksamheten som uppdraget omfattar startade under 2026 och du kommer ha stora möjligheter att påverka både inriktningen och innehållet i arbetet. Tjänsten innebär en kombination av operativt arbete och strategiskt utvecklingsarbete. Du kommer att ingå i projektgruppen för uppdraget och arbeta i nära samverkan med övriga projektmedlemmar.
Tjänsten kan utvecklas över tid och andra arbetsuppgifter kan tillkomma.https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2026/01/uppdrag-till-upphandlingsmyndigheten-och-ekobrottsmyndigheten-att-stodja-kommunerna-i-deras-arbete-med-att-motverka-arbetslivskriminalitet-och-brottslighet-i-valfarden/Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen
mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU)
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom upphandlingsrätt, avtalsrätt eller andra rättsområden med betydelse för den offentliga affären
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på och engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
arbetat med att upprätta, granska och tolka avtal
arbetat med att motverka arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet i offentlig sektor, eller med liknande uppgifter som är relevanta för tjänsten.
Om dig
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har god förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt. Du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågor och levererar arbete med hög kvalitet. Du utför dina arbetsuppgifter självständigt och planerar och organiserar ditt arbete väl. Du har också förmåga att skapa engagemang och bygga förtroendefulla relationer. Andra viktiga egenskaper är samarbetsförmåga och att du på ett prestigelöst sätt kan hjälpa till där det behövs.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Upphandlingsmyndigheten är Sveriges expertmyndighet för sunda offentliga affärer. Vi ger stöd och förmedlar kunskap inom offentlig upphandling och statsstöd till olika aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Vi är också statistikmyndighet med ansvar för att samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med stark tillväxt. Den 1 juli 2026 integrerades delar av Myndigheten för digital förvaltnings arbetsområden i Upphandlingsmyndigheten och den 1 januari 2027 kommer Statens inköpscentral att integreras i myndigheten.
Vi har en flexibel arbetsplats och sitter i ljusa lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer. Den 4 januari 2027 flyttar vi till centrala lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Läs mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.
Anställningen
Vi söker en eller flera medarbetare för tillsvidareanställning med start så snart som möjligt. Anställningen är på heltid och vi tillämpar provanställning. Det finns möjlighet att i viss utsträckning och i samråd med chef arbeta på distans.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Läs mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.Så ansöker du
Tycker du att det här låter intressant? Då är du välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Besvara urvalsfrågorna, bifoga CV, examensbevis och personligt brev där du tydligt beskriver hur du matchar de efterfrågade kraven. Urval kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Sofia Mårtensson, chef på avdelningen för juridiska tjänster, tel: 08-586 217 64
Henrik Grönberg, Saco, tel: 08-586 217 16
Anna Larka, ST, tel: 08-586 217 38 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upphandlingsmyndigheten
(org.nr 202100-6610)
171 23 SOLNA Arbetsplats
Upphandlingsmyndigheten Jobbnummer
10022288