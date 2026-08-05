Stadsövergripande processledare - inriktning vuxen
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Vill du leda stadsövergripande utvecklingsarbete som bidrar till en mer likvärdig socialtjänst?
Enheten för kvalitet är en stadsövergripande stödfunktion för Göteborgs Stads fyra socialförvaltningar inom individ- och familjeomsorgen. På uppdrag av socialförvaltningarnas avdelningschefsnätverk leder och samordnar vi utvecklingen av socialtjänstprocessen. Genom gemensamma processer, styrande dokument och stöd till verksamheterna bidrar vi till en likvärdig, rättssäker och effektiv socialtjänst.
Nu förstärker vi enheten med ytterligare en processledare inom vuxenområdet. Som processledare blir du en del av vårt stadsövergripande utvecklingsarbete och arbetar med uppdrag som beslutas av avdelningschefsnätverken. Ett av de större uppdragen den närmaste tiden är att, tillsammans med en kollega, driva och stödja stadens arbete med samsjuklighetsreformen. Rollen omfattar även andra utvecklingsuppdrag inom vuxenområdet utifrån stadens behov.
Enheten består av nio processledare med olika kompetenser och leds av en enhetschef. Organisatoriskt tillhör enheten Socialförvaltningen Hisingen och enhetschefen är direkt underställd förvaltningsdirektören.Dina arbetsuppgifter
Som processledare arbetar du både strategiskt och verksamhetsnära med att leda och samordna utvecklingsarbete inom vuxenområdet. Du arbetar nära socialtjänstens verksamheter och andra huvudmän och bidrar till att utveckla gemensamma arbetssätt som stärker socialtjänstprocessen.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda och samordna arbetsgrupper med representanter från stadens socialförvaltningar
utveckla gemensamma processer, rutiner och styrande dokument
ta fram rapporter, beslutsunderlag och annat stödmaterial för verksamhet och ledning
bidra till att utveckla och kvalitetssäkra socialtjänstprocessen
utveckla samverkan mellan socialtjänsten och andra huvudmän
stödja verksamheterna i implementering av gemensamma arbetssätt, ny lagstiftning och andra utvecklingsuppdrag
Rollen innebär ett nära samarbete med socialförvaltningarnas verksamheter och andra stödjande funktioner, såsom förvaltningsjurister, systemförvaltning och externa samverkansparter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet från socialtjänstens vuxenområde och en god förståelse för myndighetsutövning. Du har haft en ledande, samordnande eller utvecklande roll, exempelvis som enhetschef, 1 socialsekreterare, verksamhetsutvecklare eller motsvarande, och har erfarenhet av att leda eller driva utvecklings- och förändringsarbete.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och skapa samsyn. Du arbetar strukturerat och strategiskt, är analytisk och kan omsätta komplexa frågor till praktiska och användbara lösningar. Du kommunicerar tydligt och trivs med att driva utvecklingsarbete tillsammans med andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processledning eller projektledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom Göteborgs Stad, god kännedom om stadens organisation och arbetssätt samt erfarenhet av stadsövergripande eller förvaltningsövergripande utvecklingsarbete.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Mats Sandman, Akademikerförbundet SSR mats.sandman@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
10022281