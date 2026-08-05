Stödassistent till Verksamhetsnära Pool område Boende LSS
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2026-08-05
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vi söker ny kollega till verksamhetsnära pool inom Boende LSS som ger stöd för personer med funktionsnedsättningar. Har du erfarenhet inom området och gillar mötet med nya människor? Då har du ett jobb att söka - Var med och skapa en meningsfull vardag för andra!
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta gentemot ett tiotal verksamheter inom Funktionsstöd, område Boende LSS. Ditt arbete består av att ge stöd och service till medborgare i den dagliga livsföringen som tillgodoser individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat omvårdnad, läkemedelshantering, lyft, hushållssysslor, social dokumentation och aktiviteter. Det kan också förekomma utmanande/utåtagerande beteende. Samverkan sker med anhöriga/legala företrädare, hälso- och sjukvård, sysselsättning samt myndighet. Arbetet varierar beroende på verksamhet och kan förändras över tid.
Hos oss har du en viktig roll med att stötta upp verksamheter vid behov, arbetet ställer krav på flexibilitet samt god dialog och samverkan med kollegor/chef. Du arbetar under årsarbetstidsavtal och timbankssaldo utefter givna ramar som du självständigt följer upp. Du ansvarar själv för dina bokningar och schemaläggning utifrån kopplade verksamheter, men du planerar arbetet med din chef.
Din kompetens
Du är stödassistent, vilket kräver avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med specialisering inom programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri, alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Du har erfarenhet inom vård och omsorg då uppdraget ställer krav på att vara självgående
Meriterande med erfarenhet av lågaffektivt bemötande, TAKK/AKK/GAKK, teckenspråk/olika språk
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana
Du har god fysisk rörlighet då arbetet kan vara fysiskt krävande
B-körkort är meriterande
Som person är du lugn, trygg och lyhörd. Du tar ansvar för ditt arbete och hittar lösningar när utmaningar uppstår. Viktigt att du kan anpassa dig efter olika situationer och individers behov. Du samarbetar väl med kollegor och andra kontaktytor, skapar goda relationer och har ett gott bemötande mot medborgarna. Vi värdesätter personlig mognad och ett genuint intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättning och bidra till verksamheternas utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Här får du ett roligt och spännande uppdrag som medarbetare inom en poolverksamhet, med möjlighet till en varierad vardag med många olika relationer och kontakter. Du kommer att vara med att påverka din egen schemaläggning utefter givna ramar och får möjlighet att ge uttryck för den flexibla person du är. Som anställd inom Jönköpings kommun får du givetvis även en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Läs mer här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun
Välkommen till oss
Inom verksamhetsnära pool (VNP) ersätter du ordinarie personal vid planerad frånvaro inom område Boende LSS inom Funktionsstöd – bestående av gruppbostäder, servicebostäder, barnboende och korttidshem. Verksamheterna finns inom Jönköpings kommun geografiska upptagningsområde. Vi finns till för personer med olika funktionsnedsättningar och här är samarbetet mellan kollegor, verksamheter och enhetschef av stor betydelse. Team VNP är en uppskattad och trivsam arbetsgrupp som värderar en god arbetsmiljö, samarbete, kunskapsutbyte och teamkänsla – vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega!
Inom området pågår för närvarande en översyn av hur verksamheten organiseras, vilket kan innebära att tjänstens utformning kan komma att förändras under anställningens gång.
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänst på heltid där arbetstiden är förlagd till dag/kväll, journatt eller vaken natt, vardag som helg. Förläggningen styrs utifrån verksamheternas schema och alla befattningar inom VNP arbetar efter årsarbetstidsavtalet. Ett lönetillägg utgår.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen. I din ansökan vill vi se ett CV och examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Provanställning kan komma bli aktuellt. Inom området arbetar vi med samordnad rekrytering, vilket innebär att erbjudande om anställning på annan verksamhet kan bli aktuellt.
BelastningsregisterFör att få arbeta inom LSS-verksamhet med barn behöver vi ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du hittar det här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning
Den här befattningen är arbetsvärderad och stödassistent återfinns i basgrupp D. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Kontakta Enhetschef Jenny Hannula via 036-10 77 44 eller jenny.hannula@jonkoping.se
(tillgänglig från 24/8)
Fackliga representanter: Fackliga företrädare på socialförvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som stödassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Jenny Hannula jenny.hannula@jonkoping.se 036-107744 Jobbnummer
10022279