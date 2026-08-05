Fysioterapeut till hemsjukvård och LSS
Örkelljunga Kommun / Sjukgymnastjobb / Örkelljunga Visa alla sjukgymnastjobb i Örkelljunga
2026-08-05
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i människors vardag? Hos oss blir du en del av ett kompetent, varmt och engagerat team där samarbete, omtanke och utveckling står i centrum. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra patienter, och vi vet att varje möte har betydelse.
Som fysioterapeut hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du ges möjlighet att använda hela din kompetens samtidigt som du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.Om tjänsten
Våra patienter är vuxna från 20 års ålder och finns inom både ordinärt boende, särskilt boende och LSS-verksamhet.
Cirka 30-40 % av tjänsten är riktad mot arbete inom LSS, där du möter personer med varierande behov och bidrar med rehabiliterande och hälsofrämjande insatser som stärker individens delaktighet och självständighet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Självständiga bedömningar, planering och genomförande av fysioterapeutiska insatser
• Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
• Delegering och handledning av omvårdnadspersonal och rehabombud i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt
• Bedömningar och intyg i samband med bostadsanpassningar
• Utbildning av omvårdnadspersonal i manuella förflyttningar
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med stort fokus på teamarbete. Du samverkar nära arbetsterapeuter, sjuksköterskor, rehabassistenter, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschefer samt externa samverkansparter för att skapa bästa möjliga stöd för varje individ.
Hos oss får du:
• En trygg arbetsplats med god introduktion och stöd från kollegor
• Ett öppet, välkomnande och inkluderande arbetsklimat där vi hjälper varandra att lyckas
• Ett meningsfullt arbete där kompetens, kvalitet och omtanke går hand i hand
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt tillsammans med engagerade kollegor
• Flexavtal som underlättar balansen mellan arbete och fritidKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du:
• Är legitimerad fysioterapeut
• Är strukturerad och kan planera samt prioritera ditt arbete
• Är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter där andra ser hinder
• Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som har lång erfarenhet. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov för att du ska få en trygg och bra start hos oss.
B-körkort för manuell växellåda krävs.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!
Förmåner
• Friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år
• Möjlighet till semesterväxling
• Tillgång till personalförening med subventionerade aktiviteter
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid måndag- fredag
I Örkelljunga kommun tillämpar vi individuell och jämlik lönesättning. Denna tjänst har ett löneintervall 38000-45000 kr/månad, beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
För anställning krävs att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket du behöver styrka vid en eventuell anställning.
Vi krigsplacerar årligen vår personal.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338034". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
)
286 80 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örkelljunga kommun Kontakt
Tf enhetschef HSV/sjuksköterskor/rehab-personal
Sofia Roos sofia.roos@orkelljunga.se +4643555118 Jobbnummer
10022303